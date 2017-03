Cote d'Ivoire: Salon du livre de Paris - Des plumes ivoiriennes en lumière...

Le reportage de notre envoyé spécial à Paris reviendra sur les temps-forts de ce Salon, dans nos prochaines livraisons.

Ouvert le 24 mars, le rendez-vous mondial des belles-lettres de la capitale française, s'achève ce lundi. Aux côtés du Maroc, pays invité spécial, la Côte d'Ivoire a été très en vue.

La 37e édition du Salon international du livre, du 24 au 27 mars, au Parc d'expositions de la porte de Versailles à Paris a vu la participation de la littérature africaine avec la présence d'auteurs et professionnels de la chaîne du livre de 12 pays d'Afrique. Pour la première fois, en effet, depuis sa création, le Salon rebaptisé « Livre Paris », met en lumière les lettres et la culture d'un pays d'Afrique en faisant du Maroc son invité d'honneur.

Rassemblés tous sur un même stand de 400 m2, « Pavillon des Lettres d'Afrique » les éditeurs, libraires, critiques, écrivains, écrivaines venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, de la Guinée, de Madagascar, du Mali, du Sénégal, du Togo, en ce qui concerne les pays francophones ont mis en exergue leur savoir-faire littéraire. Le Nigeria, seul pays anglophone, est le pays invité de ce pavillon.

L'hommage de François Hollande à Dominique Ouattara

La soirée inaugurale de cette grande foire littéraire a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités dont le Président français, François Hollande, le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman et plusieurs ambassadeurs dont celui de la Côte d'Ivoire, SEM. Charles Gomis.

C'était ce jeudi 23 mars 2017de 16h à 22h. A son passage sur le stand africain, le Président français n'a pas manqué de rendre un hommage à la Première dame de Côte d'ivoire, Dominique Ouattara à travers sa fondation Children Of Africa présente au Salon et représentée par Mme Aissatou Cissé, responsable du volet éducation de la fondation et qui compte à travers cette participation et son parrainage, d'abord présenter le projet Bibliobus au grand public français, partager cette belle aventure de la lecture pour enfants non sans nouer de solides contacts en vue de la collecte d'autres ouvrages pour équiper nos bibliothèques scolaires en Côte d'Ivoire.

« C'est une très belle initiative. Je connais déjà cette fondation parce que madame Ouattara m'en avait déjà parlé. Nous faisons en sorte de multiplier ces expériences. En France aussi, il faut apporter des livres partout où il y a des enfants qui en sont privés » a dit François Hollande parlant des 8 Bibliobus mis en place par la fondation Children Of Africa et qui sillonnent actuellement plusieurs localités de la Côte d'ivoire dans le cadre de la promotion de la lecture auprès des tous petits en dehors des manuels scolaires. François Hollande en a profité pour se faire conter une belle histoire par Dr Lora Michelle, conteuse ivoirienne, également présente au salon du livre.

Bandaman, chef de file, la réconciliation Venance Konan/Tiburce Koffi

La soirée inaugurale a aussi eu la communication du ministre Maurice Bandama, parrain de ce premier « Pavillon des Lettres d'Afrique » au cours d'un panel. « L'Afrique doit exister par la pensée et par la culture et je suis heureux que nous soyons unis pour célébrer le livre, symbole de l'union africaine », s'est-il exprimé.

Avant lui, Sébastien Fresneau directeur du Salon du livre s'est félicité de la forte présence de l'Afrique à ce S, expression de son ouverture au monde. Faut-il le préciser, le ministre ivoirien était, à bon escient, considéré comme le chef de file du Pavillon du continent. Entre dédicaces et panels, il était le témoin privilégié de la « réconciliation » entre les journalistes et écrivains ivoiriens Venance Konan et Tiburce Koffi.

Ces deux « frères » inséparables avaient connu, il y a quelques années, des bisbilles portées sur la place publique. Tout est donc rentré dans l'ordre pour ces valeurs sûres des belles-lettres ivoiriennes.

Le Salon fut aussi l'occasion de belles rencontres de la légion ivoirienne avec des auteurs et personnalités tels que Wole Soyinka, Michaëlle Jean, Ségolène Royal, Danny la Ferrière, Thierno Monenembo, Christiane Diop, Hortense Assaga, Felwin Sarr...

