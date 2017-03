Sénégal: Mame Mbaye Niang rappelle l'importance de la jeunesse dans l'émergence économique

Saint-Louis — Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, Mame Mbaye Niang, a souligné dimanche à Saint-Louis (nord), la nécessité de s'appuyer davantage sur les jeunes afin d'asseoir un modèle de développement et d'émergence économique durable.

"Je demeure convaincu qu'il n'est pas superflu d'investir dans le capital humain. La jeunesse est un atout essentiel sur lequel il faut s'appuyer pour asseoir un modèle de développement et d'émergence inclusif et durable", a-t-il notamment déclaré.

Le ministre de la Jeunesse de l'Emploi et de la Construction citoyenne s'exprimait lors de la cérémonie officielle de lancement des semaines régionales de la jeunesse. La manifestation s'est tenue à la Place Faidherbe de Saint-Louis

De nombreux jeunes provenant de la région et du pays en général ont pris part au lancement desdites semaines organisées cette année sur le thème de la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent.

"Je vous exhorte à une pleine prise de conscience du rôle que vous êtes appelés à jouer sur le chantier de l'émergence.

Vous devez penser à la responsabilité qui est la vôtre dans la construction et la consolidation d'une jeunesse africaine engagée au service du continent", a indiqué Mame Mbaye Niang aux participants.

"C'est le sens des semaines régionales de la jeunesse dont l'impact et le rayonnement peuvent avoir des effets positifs insoupçonnés sur nos objectifs de développement et d'émergence au niveau national et continental", a-t-il expliqué.

Selon Mame Mbaye Niang, le Sénégal doit une grande partie de son leadership régional et international au comportement républicain et citoyen de sa jeunesse, qui a selon lui souvent fait preuve de maturité et de dépassement dans les circonstances sociopolitiques qui induiraient "le chaos dans d'autres pays"

Il a ajouté : "Soyez assurés que le chef de l'Etat suit de près toutes les actions de développement et de construction citoyenne portées par les jeunes. Cet intérêt traduit son engagement à vous appuyer sur le chantier de la réussite et de l'accomplissement socioéconomique".

Le gouverneur et l'ensemble des autorités administratives de la région de Saint-Louis ainsi que d'autres artistes ont également participé à cette manifestation qui a été une occasion pour l'Agence nationale de promotion des jeunes (ANPEJ) d'octroyer des financements de 150 millions de francs CFA à 150 projets éligibles.