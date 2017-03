Algérie: El Tarf - 15 exposants à la 1ère foire florale

El Tarf — Quinze (15) exposants représentant les wilayas d'El Tarf, Skikda, Annaba, Jijel et Guelma ont pris part à la première édition de la foire florale, inaugurée, dimanche, à la place 19 Mars 1962 d'El Tarf ville, a-t-on constaté.

Organisée par la conservation locale des forêts, en collaboration avec divers partenaires , la direction de l'environnement et le parc national d'El Kala (PNEK) notamment, cette foire forale a permis aux visiteurs de découvrir une panoplie de plantes ornementales et essences variées proposées par des entreprises versées dans le domaine aussi bien dans le secteur étatique que privé.

Les chapiteaux des exposants proposaient outre des fleurs, arbustes et plants ornementaux et médicinaux, tels que le lentisque, la lavande et le romarin, des roses ainsi qu'une série d'outillage, principalement des manches pour des pioches, binettes et masses ainsi que des tables et chaises en bois noble.

Selon le conservateur des forêts cette exposition vise à faire connaître au public les bienfaits des plantes et des fleurs dans le quotidien des citoyens et offre "un support botanique" aux nombreux enfants accompagnant leurs parents.

Au cours de la cérémonie d'ouverture de cette exposition florale, le chef de l'exécutif local a indiqué que ce genre de manifestation sera reconduit, à partir de la saison estivale 2017, à travers les sites attractifs de la wilaya d'El Tarf tels la corniche d' El Kala, les placettes du chef-lieu de wilaya et les plages, dans le but de vulgariser et valoriser la richesse florale locale.

Mettant en exergue l'effort de l'Etat visant à encourager les initiatives tendant à préserver et rentabiliser la flore, le même responsable a souligné que le potentiel du produit exposé renseigne sur les potentialités de la wilaya en matière florale et "invite" entreprises et institutions qui "recourent souvent à l'ornement artificiel" à découvrir la richesse naturelle indéniable d'El Tarf et sa région.

Se poursuivant une semaine durant, mille et une senteurs se dégagent de la place 19 Mars 1962 dans une "explosion" de couleurs, où un florilège de fleurs et plantes sont proposés aux nombreux visiteurs de cette foire florale.