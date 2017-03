Sénégal: Le dividende démographique, "une réalité incontournable"

Un document reçu des organisateurs fait valoir que "malgré les différents défis auxquels sont confrontés les jeunes africains, (taux de chômage élevé, résultats médiocres en matière de santé sexuelle et reproductive et discrimination basée sur le genre), la grande masse de jeunes constituent une immense opportunité".

Mais "saisir cette fenêtre d'opportunité, nécessite une approche multidimensionnelle avec des politiques et programmes centrés autour d'actions concrètes qui visent fondamentalement la maitrise de la fécondité, la qualité du capital humain, l'amélioration de l'environnement des affaires", etc., a souligné M. Mangara.

Selon M. Mangara, la commission de l'Union africaine "a bien raison de demander aux pays africains d'intégrer la dimension démographique dans les programmes de développement et de renforcer le lien entre la structure par âge de la population et la croissance démographique en faisant la promotion d'un développement inclusif".

Le dividende démographique est "un phénomène qui crée une opportunité de croissance économique et de développement humain plus rapide pour un pays", dans son intervention au cours de cette rencontre.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.