Algérie: Pour la création de zones d'activité pour les entreprises du BTPH

La création par wilaya de zones d'activité spéciale BTPH, l'établissement d'un short list pour la réalisation du programme logements, la validité des documents fiscales et parafiscales/annulation des PR, la création d'un observatoire national pour la PME/PMI/TPE, le suivi d'application du pacte de croissance économique et social au niveau local, figurent parmi les propositions formulées.

La première concernant la promotion immobilière plaide pour l'insertion de l'idée de la location et vente, et la réflexion sur les prix de référence, pour réguler le marché de l'immobilier.

Lors d'une rencontre de l'AGEA avec les promoteurs immobiliers, les bureaux d'études et les différents opérateurs du BTPH organisée au siège de la wilaya d'Oran, Mouloud Khelloufi a expliqué que ces mesures interviennent pour alléger les charges sur les promoteurs immobiliers et les entreprises du BTPH, qui ne sont pas payés à temps.

Il s'agit de deux cahiers de charge, le premier concerne la promotion immobilière et le second régit le secteur du BTPH, a-t-il indiqué, relevant que cette rencontre a été organisée sur instruction du Premier ministre.

