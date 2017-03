Algérie: Ligue 1/MCA - 6e match sans victoire au 5-juillet, la guigne poursuit toujours le Doyen

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, et devant l'incapacité de renouer avec la victoire dans l'enceinte olympique en championnat, le MCA a remporté deux succès en compétition africaine : lors du tour préliminaire face aux Ghanéens de Bechem United (4-1) et en 16e de finale aller devant les Congolais du FC Renaissance (2-0). De quoi laisser les supporters du Mouloudia sans explications.

Le stade du 5-juillet est devenu au fil du temps un véritable complexe pour le club algérois, estiment les observateurs, non sans souligner la nécessité de renverser la vapeur rapidement puisque l'équipe joue cette saison sur trois fronts : championnat, coupe d'Algérie et coupe de la Confédération africaine.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.