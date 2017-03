Algérie: Médecins de l'AAPFA - Réalisation en novembre d'opérations chirurgicales pointues

Indiquant que cette amicale, qui compte parmi ses membres des praticiens algériens exerçant en France, a réalisé en une année 723 opérations chirurgicales pointues en Algérie dans diverses disciplines, au profit de malades qu'il n'a pas été possible de transférer à l'étranger, Dr Mekki a fait savoir que cette action a pour objectif le "transfert de compétences et l'échange d'expériences avec des médecins exerçant en Algérie".

Ce spécialiste en virologie et responsable de laboratoire au centre hospitalo-universitaire de Lyon, a précisé, que "la liste des malades qui vont être pris en charge sera élaborée avec des médecins et spécialistes du centre hospitalo-universitaire (CHU)de Batna", dans une déclaration faite en marge des premières journées chirurgicales internationales, dont le coup d'envoi a été donné samedi soir à la faculté des sciences islamiques.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

