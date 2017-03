Algérie: Le Service national constituera toujours une école sans égale pour les jeunes

Blida — Depuis sa création en 1968, le service national a toujours constitué une école sans égale dans la formation des jeunes, sur les plans militaire, culturel et social, a affirmé dimanche à Blida, le directeur du service national au ministère de la Défense nationale, le général-major Mohamed-Salah Benbicha.

A l'ouverture de portes ouvertes organisées à l'occasion de la célébration du 49ème anniversaire de l'institution du service national, le général-major Benbicha a soutenu que ce dernier (service militaire) est "une opportunité offerte aux jeunes afin d'acquérir davantage de connaissances, qui leur permettront de mieux appréhender leur avenir, tout en faisant la découverte du domaine militaire".

L'institution du service militaire au lendemain de l'indépendance fut l'une des plus importantes décisions prises par les autorités du pays, a-t-il ajouté, la qualifiant de choix stratégique par excellence sur lequel il était escompté le relèvement d'un nouveau défi, celui de construire le jeune Etat algérien.

Il a souligné que la jeunesse algérienne a répondu en force à cet appel de la Nation, en s'armant, a-t-il dit des glorieuses valeurs du 1 Novembre, constituant, ainsi, une véritable machine humaine qui a concrétisé des réalisations historiques qui ne seront jamais oubliée, parallèlement au fait qu'elle fut un véritable rempart contre le terrorisme.

A son tour, le commandant du Centre du service national de Blida, le colonel Belmadani Ahmed, a fait savoir que ces portes ouvertes, qui se poursuivront jusqu'à mardi, s'inscrivent dans le cadre de la mise en application du programme de communication de l'Armée nationale populaire (ANP), visant à rapprocher le citoyen notamment les jeunes, de l'institution militaire.

Les visiteurs aux portes ouvertes ont, aussi, le loisir de s'informer sur les différents modes de formation militaire et autres entraînements spécialisés dispensés aux jeunes appelés, tout en prenant, également, connaissance des plus importantes réalisations accomplies par les jeunes appelés sous les drapeaux.

Le responsable a cité parmi ces réalisations, la Transsaharienne et le Barrage vert, en plus de nombreux projets nationaux d'envergure, réalisés à Alger, dont le musée central de l'ANP et l'hôpital militaire d'Ain Naadja.

L'opportunité a donné lieu à la récompense de nombre de retraités de l'ANP et d'anciens appelés du service national, parmi les premières promotions.

Le service national a été institué en 1968 et la première promotion en la matière a concerné les citoyens nés en 1949, qui ont été enrôlés le 21 avril 1969.

Grande affluence à l'ouverture des journées d'information sur l'Ecole des techniques de l'intendance

Une grande affluence a été enregistrée, dimanche, à l'ouverture des journées d'information sur l'Ecole des techniques de l'intendance Chahid Djilali Bounaàma de Blida, abritées par le centre d'information territoriale chahid Madi Mohamed.

La manifestation, ouverte jusqu'au 29 du mois courant, a pour objectif d'informer le large public, dont les jeunes notamment, sur les activités et missions de l'Ecole, ainsi que les conditions d'accès à ses prestations, à travers des expositions et ateliers mettant en exergue différents équipements militaires et pédagogiques exploités dans la formation de ses élèves.

Ces journées sont inscrites au titre du plan de communication de la direction centrale de l'intendance pour l'année 2017, a indiqué, à l'occasion, le commandant de l'Ecole, le colonel Mourad Kadi, soulignant le rôle de cet établissement dans la formation des éléments militaires.

Il a informé, à ce propos, que l'Ecole des techniques de l'intendance forme des officiers (tous rangs et toutes catégories confondues), ainsi que des éléments du service national, dans différentes spécialités, en vue de renforcer les unités de l'ANP en éléments compétents et professionnellement aptes , tout en affirmant la détermination du haut commandement de l'Armée nationale populaire à développer le système de formation militaire, en mettant à contribution tous les moyens pédagogiques modernes nécessaires, en plus de la ressource humaine adaptée, pour ce faire.

L'Ecole des techniques de l'Intendance de Blida assure une formation, couronnée par un diplôme professionnel militaire dans plusieurs spécialités et métiers, dont l'hôtellerie, le chauffage et froid, la couture, le contrôle de la qualité, les énergies renouvelables.

Cet établissement de formation, opérationnel depuis 1980 sous le nom de Centre de formation des techniques de l'intendance (CFTI), a été promu au statut d'Ecole le 15 juin 2013.