Algérie: Assurances sociales - Des dépliants en braille en arabe, français et tamazight pour les non-voyants

Alger — La Caisse nationale des assurances sociales des salariés (CNAS) a procédé à la confection de dépliants en braille en arabe, français et tamazight pour les non-voyants portant sur les mesures de la caisse en matière d'assurance-maladie, a affirmé dimanche à Alger, le directeur général de la Caisse, Hassen Tidjani Haddam.

Le dispositif s'inscrit dans le cadre du renforcement des moyens d'information à même de permettre aux non-voyants de prendre connaissance de leurs droits et obligations concernant les assurances sociales en vue de garantir une prise en charge permanente aux catégories aux besoins spécifiques qui représentent entre 3 et 4% du total des assurés sociaux, a indiqué M. Haddam lors d'une journée d'information sur cette opération.

Il a précisé à ce propos, qu'une autre opération pour "introduire le langage des signes en direction des sourds-muets est en cours de réalisation dans le but de circonscrire les entraves auxquelles ils font face aux plans de l'orientation et de l'information sur les prestations de la sécurité sociale".

M. Haddam a souligné également que la CNAS a lancé récemment le service de l'aide sociale en faveur des catégories vulnérables dont l'état de santé nécessite un accompagnement durant toutes les étapes de soins et qui s'ajoute ainsi, aux mesures tendant à faciliter aux handicapés l'accès aux appareils et à l'assistance technique outre la consécration de passages pour handicapés, la mise à disposition de fauteuils roulants à l'entrée de chaque structure de la Caisse et un guichet spécial et ce, en application de la politique d'amélioration du service public.

Evoquant les structures dédiées à ces catégories, il a rappelé l'existence de trois centres à caractère sanitaire et social dont deux destinés aux enfants souffrant de handicap moteur à Alger et Oran, et un autre à Alger pour la prise en charge psychologique des enfants présentant des défauts d'élocution.

De son côté, le secrétaire général du Haut-commissariat à l'amazighité, Si El Hachemi Assad, a salué cette mesure initiée par la CNAS au profit des non-voyants, réitérant l'engagement de son instance à accompagner ces mesures dans le cadre du partenariat établi entre les deux parties.

Enfin, le président de l'Association de l'éducation, de l'emploi et de la solidarité avec les non-voyants, Yacine Mira, a estimé que cette nouvelle disposition était un "pas important" en matière d'application de l'égalité des chances, appelant les institutions qui offrent un service public à intensifier ces initiatives en direction des handicapés.