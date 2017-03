Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Maurice, se nou lakaz»

«Ma fille est traumatisée... elle ne veut plus se rendre à l'école... » Ce parent dont… Plus »

D'où son appel à la population. «Nu netoyer ensam. Pena politik ladan. Nou tou oulé ki Moris prop. Ki li ene model sirtou ki pays a vocation touristik. Pa zet salete nimport ou. Si saken fer ene campagn education dan so lakaz li pou raport so fruits.»

Pravind Jugnauth s'est dit du reste agréablement surpris de la propreté qui règne à Rodrigues. «Mo truv dimunn pe ramas salete devan so laport. Rod inn banir plastik en premier. Moris in suiv...» De soutenir que «kan pran decision ena dimunn rouspeter». Mais la propreté doit être «un réflexe».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.