Ile Maurice: Une autre cargaison de drogue en route pour Maurice

L'arrivée de ce bateau est imminente. Mais déjà, les limiers l'attendent de pied ferme. Et pour cause, l'on soupçonne qu'à son bord se trouve également une importante cargaison d'héroïne. Cette enquête s'inscrit dans le sillage de la saisie de 135 kg d'héroïne sur le navire MSC Ivana. La drogue était dissimulée dans des compresseurs. Et, selon la police, cette commande en route vers Maurice avait été passé avant la saisie.

C'est ce même mode opératoire qui a été utilisé sur le MSC Filomena en provenance de Durban. Vendredi, 20 kg de drogue avaient été retrouvés dans des compresseurs. Et pas plus tard qu'hier, samedi 25 mars, deux kilos d'héroïne et 25 kilos de cannavis ont été saisis. Cette drogue se trouvait sur le même bateau.

Selon nos informations, la drogue collectée dans les compresseurs représente l'équivalent d'une année de consommation. D'où les théories que ce trafic dépasse nos frontières et englobe la réexportation vers des territoires voisins.