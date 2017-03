Ile Maurice: Abusée sexuellement à huit ans - «J'avais honte, je croyais que c'était ma faute»

Elle est désormais âgée d'une quarantaine d'années. Mais, en 1984, le pire est arrivé. Quand elle avait 8 ans. Elle affirme avoir subi les sévices sexuels de l'époux de sa nounou, alors âgé de 22 ans.

«J'avais honte et je croyais que c'était ma faute», confie la victime pour expliquer pourquoi elle brise le silence 30 ans plus tard. Le suspect, Jean-Claude Pierre, avait comparu en cour en 2013 après que cette affaire a éclaté au grand jour et avait clamé son innocence. Il a une nouvelle fois comparu en cour intermédiaire, avant-hier. La magistrate Renuka Dabee a renvoyé la date du jugement au 17 mai.

1984 à Tamarin. «Sa femme s'occupait de mon frère et de moi. Jean-Claude Pierre trouvait toujours un prétexte pour venir chez moi. Il était gentil au début», allègue la femme qui s'est installée à La Réunion après son mariage. Elle raconte que ce pêcheur «emmenait souvent son fils pour jouer avec mon frère et me conduisait à l'étage de ma maison pendant que sa femme faisait le ménage».

Un jour, c'est dans le bureau de son père, à l'étage, qu'elle aurait été contrainte à avoir des relations sexuelles avec le suspect. Et d'ajouter que Jean-Claude Pierre lui avait par la suite ordonné de garder cet incident secret. C'est après son mariage, quand elle a consulté un psychologue, qu'elle «a réalisé avoir beaucoup souffert».

Mais pour le père de famille incriminé, qui a retenu les services de Me Jaysing Chummun, ce sont des allégations non fondées. «Je ne comprends pas pourquoi elle m'accuse et surtout après tant d'années», explique Jean-Claude Pierre dans sa déposition au poste de police de Rivière-Noire. Il concède qu'il connaissait bien la famille de la victime étant donné qu'il lavait la voiture de son père.