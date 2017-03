Algérie: Coup d'envoi à Médéa de la manifestation lecture en fête

Medea — Le coup d'envoi de la manifestation culturelle "Lecture en fête" a été donné, dimanche, à la maison de la culture Hassan-el-Hassani de Médéa, en présence d'une foule nombreuse d'enfants, venus profiter de l'évènement.

Déclinée sous le slogan : "lis pour apprendre", la 8è édition de lecture en fête qui s'étalera jusqu'au 29 mars courant, va se dérouler, cette année, dans trois communes, en l'occurrence Médéa, El-Aissaouia et Hannacha, afin de permettre aux élèves scolarisés, issus de ces deux dernières communes enclavées, de rompre avec leur monotonie quotidienne, meubler également leur derniers jours de vacances scolaire et de renouer avec l'acte de lecture, a-t-on appris auprès des responsables de la direction de la culture, initiatrice de la manifestation.

En sus du programme d'animation prévu dans l'enceinte de la maison de la culture Hassan-el-Hassani, un mini salon d'exposition de livres pour enfants et de revues de différents organismes publics et corps de sécurité est organisé au niveau de la place Hamou, centre-ville de Médéa.

Le public pourra s'informer, à travers cette panoplie de publication, des activités et des actions menées de ces organismes et structures, outre la possibilité d'acquérir sur place des ouvrages ou des livres parascolaire, proposés à des prix très compétitif, a-t-on souligné.

Le programme d'animation élaboré par la direction de la culture englobe des séances de lectures, des concours de rédaction, de peinture et de spectacle en rapport avec la lecture, des conférences débats, pour public adulte, consacrés à l'édition en Algérie et l'incitation à la lecture.

Les organisateurs ont programmé, par ailleurs, une veillée poétique au profit des pensionnaires du centre pénitencier de Ksar-el-Boukhari, une visite avec séance de lecture et d'animation au niveau du pavillon pour enfants de l'hôpital Benyoucef Benkhedda de Berrouaghia, ainsi que des visites guidées au musée du Moudjahid et celui des arts et des traditions populaire de Médéa.

Les bibliothèques communales d'El-Aissaouia, à 121 km au nord-est de Médéa, et de Hannacha, à 30 km à l'ouest du chef-lieu de wilaya, abriteront, dans le cadre de cette manifestation culturelle, des activités ludiques, de divertissement et des concours de lecture, dans le but d'inciter ces enfants à renouer avec la lecture et, surtout, les emmener à franchir les portes de ces espaces de lecture, à la faveur du programme d'animation mis sur pied à cet effet, a-t-on fait observer.