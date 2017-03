Algérie: Nécessité de revoir la loi sur la protection du patrimoine culturel

Un exposé a, par ailleurs, été présenté à la délégation ministérielle sur l'opération de restauration de la mosquée antique, avant d'assister à une représentation des us et coutumes de la région, au niveau du quartier Rahbet Ezzitoune, au centre-ville de Laghouat.

A Ain-Madhi, il a visité le palais Kourdane ainsi que l'école coranique du groupement religieux Sidi Abdel-Djebbar relevant du Khalifa général de la confrérie Tidjania et qui a bénéficié dernièrement d'un lot de 2.000 ouvrages et de 15 équipements d'informatique.

Il s'est félicité, à ce titre, de la coordination existante entre son département ministériel et celui du tourisme pour "plus d'efficience" dans ce domaine.

M. Mihoubi a, en outre, évoqué le rôle des parcs culturels dans la préservation du patrimoine culturel existant à travers le pays, et leur lien avec les moyens du développement national, en tant que partie contribuant à alléger les procédures administratives et à assumer un rôle important entre les secteurs de la culture et du tourisme.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.