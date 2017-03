Algérie: Portes ouvertes sur le Service national dans des wilayas du Sud du pays

Ouargla — Des journées "Portes ouvertes" sur le Service national (SN) sont organisées à compter de dimanche au niveau des centres et bureaux du S.N de certaines wilayas du Sud du pays, à l'instar d'Ouargla, Laghouat et Tamanrasset, à l'initiative de la direction du Service national au ministère de la Défense nationale.

Ces Portes ouverts permettent au public de s'informer sur le SN et de s'enquérir de ses réalisations et de ses objectifs, portant implication du citoyen dans différentes actions et missions d'intérêt national, dans la gestion de secteurs socio-économiques et des besoins de la Défense nationale, ont indiqué les organisateurs.

Cette manifestation est également riche en informations sur la durée de mobilisation dans le cadre du SN, les dossiers exigés pour le recensement des citoyens éligibles au SN, pour la sélection médicale, ou le sursis, en plus d'autres informations sur les droits et devoirs garantis par la loi du Service national 14-06 du 9 août 2014.

Ces journées, qui se poursuivront jusqu'à mardi prochain prévoient également la vulgarisation des diverses missions humanitaires accomplies par les éléments de l'Armée nationale populaire, des interventions et assistance médicales en cas de catastrophes naturelles, l'apport des éléments du SN à travers leur implication dans le développement, tels que l'ouverture de routes, la mise en valeur de terres agricoles, la réalisation de lignes ferroviaires, l'édification de villages.

Initiées dans le cadre de la célébration du 49ème anniversaire de la création du Service national et de la mise en œuvre du plan de communication de l'ANP 2016-2017, cette manifestation vise la concrétisation de la stratégie d'ouverture sur la société prônée par le haut commandement de l'ANP à travers le raffermissement des liens Armée-Nation, le rapprochement du public pour l'informer des différentes étapes traversées par le S.N et ses missions de développement, d'édification et de défense du pays depuis sa création en 1969, ont indiqué les organisateurs.