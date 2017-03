Algérie: Le pays doit accroitre l'innovation numérique pour une meilleure insertion dans l'économie de la connaissance

"Nous le faisons dans le cadre du programme national de transition vers les énergies renouvelables et nous le reproduisons également pour la transition numérique pour laquelle nous disposons déjà d'une plateforme industrielle installée, en mesure de s'adapter rapidement aux nouvelles réalités, moyennant l'implémentation des mises à jour industrielles, managériales et une montée en compétence", a-t-il observé.

Il a relevé que le tout numérique serait une "formidable opportunité" pour "construire une avancée réelle de notre pays" dans ce domaine, précisant qu'il s'agit "non pas seulement d'une migration de l'analogique vers le numérique, mais d'un enjeu qui doit s'inscrire dans un esprit et une vision plus large, à savoir la transition numérique".

Alger — L'Algérie doit accroitre son effort d'innovation en recourant notamment à une utilisation systématique des TIC et du tout numérique pour une "meilleure insertion" dans l'économie de la connaissance, a souligné dimanche à Alger le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.