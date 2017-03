Algérie: Six narcotrafiquants appréhendés et 24,5 kg de kif traité saisis à l'Ouest du pays (MDN)

communiqué de presse

Alger — Six narcotrafiquants ont été appréhendés et 24,5 kg de kif traité, ainsi que 142.000 comprimés psychotropes ont été saisis par les éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières samedi à Tlemcen et Oran, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont appréhendé, le 25 mars 2017, à Tlemcen et Oran (2ème Région militaire), six (6) narcotrafiquants et saisi 24,5 kilogrammes de kif traité, six (6) véhicules et 142.000 comprimés psychotropes, tandis qu'un camion chargé de 24,5 quintaux de tabac a été saisi à Biskra (4ème Région militaire)", précise le communiqué.

A Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème Région militaire), des détachements de l'ANP "ont saisi cinq (5) camions, trois (3) véhicules tout-terrain, 30,5 tonnes de denrées alimentaires, 15.000 litres d'huile de table, 49.920 unités de produits détergents et deux (2) détecteurs de métaux", ajoute la même source.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté à Illizi (4ème Région militaire) et El-Tarf (5ème Région militaire), seize (16) immigrants clandestins de différentes nationalités", conclut le communiqué.