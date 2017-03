Algérie: Alger - La clinique des grands brûlés baptisée du nom des défunts Pierre et Claudine Chaulet

Claudine a épousé Pierre Chaulet en 1955 et a rejoint les rangs de la révolution aux côtés de son époux. Les deux militants ont hébergé Abane Ramdane et l'ont aidé à sortir d'Alger pour rejoindre Blida à bord de leur véhicule en février 1957.

Il a été élu membre de l'Assemblée populaire communal d'Alger centre (1967-1971) avant d'occuper le poste de vice-président de l'Observatoire national des droits de l'Homme (1992-1996), puis consultant de santé publique au ministère de la Santé et au Conseil économique et social.

Né à Algér le 27 mars 1930, Pierre Chaulet a fait ses études primaires et secondaire à Notre Damme d'Afrique avant de rejoindre la lutte armée et adhérer au Front de libération nationale (FLN) où il a été chargé de missions secrètes sur ordre de Abane Ramdane.

La cérémonie a eu lieu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose en présence de leurs fils et petits-fils, des autorités locales et du corps médical et paramédical qui ont loué cette initiative rendant hommage au professeur Chaulet pour son apport à la Guerre de libération algérienne et sa contribution à la lutte contre la tuberculose, en tant que spécialiste des maladies respiratoires et expert à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) après l'indépendance.

Alger — Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a présidé dimanche en compagnie du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, la baptisation de la clinique des grands brûlés d'Alger du nom des défunts Pierre et Claudine Chaulet en guise de reconnaissance de leur soutien en faveur de l'Algérie.

