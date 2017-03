Algérie: Tizi-Ouzou - Quarante maisons d'édition au 8e festival "Lire en fête"

Tizi — Une quarantaine de maisons d'édition des wilayas de Tizi Ouzou et Alger participent à compter de dimanche à la 8ème édition du festival culturel local "Lire en fête" qu'organise la direction de la culture à l'occasion des vacances scolaires du printemps.

Le coup d'envoi officiel de la manifestation qui s'étalera sur une semaine a eu lieu à la bibliothèque principale de lecture publique qui abrite une exposition vente de livres animée par une dizaine de maisons d'éditions, des conférences sur l'écriture et la lecture et des ateliers dédiés aux enfants.

Rapprocher le livre de l'enfant tout en joignant la lecture au divertissement est le principal objectif du festival devenu une tradition annuelle dans la wilaya de Tizi Ouzou, a estimé la directrice de la culture, Nabila Goumeziane, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture.

Elle a rappelé que la promotion de la lecture publique, notamment en milieu de la jeunesse, figure parmi les priorités de la direction qui axe son plan d'action sur la multiplication des espaces dédiés au livre à travers toute la wilaya.

C'est dans cette optique que le programme de cette huitième édition a été élargi aux bibliothèques communales et salles de lecture de certaines localités à l'instar de Tadmaït, Tigzirt, Akbil, Tizi Ghennif et Ath Khelili, où des expositions ventes de livres, des rencontres littéraires, des ventes dédicaces et des ateliers de lecture et dessin sont prévus.

Le bibliobus sillonnera, par ailleurs, une dizaine de villages de la wilaya, toujours dans le but de rapprocher le livre de lecteur et imprégner aux enfants la culture de la lecture dans une ambiance festive et récréative, a-t-on expliqué.

La première journée du festival a été marquée par une parade animée par une centaine d'enfants accompagnés de leurs parents, des clowns, une fanfare des Bouira, des hommes géants et des jeunes en bicyclettes qui a démarré de la bibliothèque principale de lecture publique pour traverser le boulevard Stiti, la placette de l'olivier et le théâtre régional Kateb-Yacine avant de prendre fin à la maison de la culture Mouloud Mammeri.

A ce niveau, des expositions, des ateliers d'écriture et de lecture, de dessin, de conte et de la bande dessinée, ainsi que la prévention routière sont au rendez-vous, en plus des spectacles de clowns, de la magie, du théâtre et du chant qui égayeront les bambins jusqu'au 31 mars prochain.

Et pour que la joie de la lecture et du livre soit élargie aux enfants malades, la direction de la culture a prévu un déplacement au service de pédiatrie du CHU de Tizi-Ouzou jeudi 30 mars pour offrir aux jeunes patients des bouquins et des jouets, tout en leur assurant un moment de divertissement grâce au spectacle de magie et de clowns qui sera donné sur place.