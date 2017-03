Algérie: Equitation - Mesrati Ali et Mahi Amine s'adjugent les Grands Prix Metidji et Safina à Sidi Bel-Abbès

Oran — Les cavaliers Mesrati Ali du club étoile de l'Est et Mahi Amine du Haras Hocine El Mansour de Mostaganem se sont adjugés les Grands Prix "Groupe Metidji" et "Safina" du concours national de saut d'obstacles, clôturé au centre équestre de Beni Ameur de Sidi Bel-Abbès.

Le Grand Prix A "Groupe Metidji", destiné aux cavaliers de 12 ans et plus et chevaux de 6 ans et plus, a été disputé en deux manches. Le cavalier Mesrati Ali montant Kunex de paix a remporté l'épreuve devant Aït Lounis Brahim du club de Zéralda sur Vega de forêt et Boughrab Ali de club Métidja de Blida sur Baladin Z.

Le Grand Prix B Safina, destiné aux chevaux de 5 ans et plus a vu l'illustration du cavalier Mahi Amine du club Haras Hocine El Mansour de Mostaganem enfourchant Laboile, devant la cavalière Leila Baizkout du club Casanova de Boufarik et Ait Lounis Brahim de Zéralda, classés respectivement deuxième et troisième.

Cette compétition équestre de trois jours, organisée par le club hippique de Beni Ameur de Sidi Bel-Abbès en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, a enregistré la participation de 100 cavaliers de différents clubs équestres du pays.

Onze épreuves se sont déroulées lors de cette manifestation équestre, les plus en vue étant les Grands Prix "Groupe Metidji" et "Safina", offrant un beau spectacle aux mordus du cheval et jugées d'un niveau technique appréciable, selon les spécialistes présents.