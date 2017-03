Madagascar: Tournant décisif

Au Salon Asia IO, les visiteurs ont pu entre autres constater le dynamisme des entreprises chinoises.

Le made in China y est à l'honneur et le grand public s'est réjoui de la grande qualité des marques chinoises dans différents domaines comme l'électroménager, les matériels de transport, les produits informatiques et de télécommunications...

La Chine est partout à Madagascar. Fini le temps où les Chinois sont résumés aux produits bon marché de Behoririka. Après 45 années de coopération la Chine détient plus que jamais la place de premier partenaire incontournable de Madagascar. Surtout en termes de volume des échanges où l'Empire du milieu demeure encore et toujours notre premier fournisseur. Et les relations sino-malgaches ne se limitent pas dans le domaine commercial. Nombreuses sont les entreprises chinoises qui s'installent au pays. Et malgré les critiques qui font, dans certains cas isolés, état de mauvais traitement des travailleurs, les grandes, moyennes et petites entreprises chinoises sont des pourvoyeurs d'emploi et donc de développement à Madagascar.

Mais ce qui est également important se situe dans la capacité des Chinois à doter le pays d'infrastructures publiques pour le développement. Les routes notamment où tout récemment, CRBC, l'un des géants chinois des BTP a montré son savoir-faire en réalisant en un temps record les axes routiers nécessaires à la tenue du sommet de la Francophonie. Enormément d' avantages, en somme pour Madagascar dans ce renforcement de la coopération avec la Chine. Et c'est ce qui justifie justement, cette visite d'Etat que vient d'effectuer le Président malgache en Chine.

Le tête-à-tête Xi Jimping - Hery Rajaonarimampianina marque un tournant décisif dans les relations sino-malgaches. Des relations mutuellement avantageuses entre deux pays complémentaires. Car contrairement à ce que les détracteurs ont tendance à le faire croire, les aides chinoises ne sont pas des financements parallèles mais sont tout simplement des fonds émanant d'un partenaire bilatéral capable de donner au pays un nouveau souffle pour son développement. Oui, ce renforcement des liens entre Beijing et Antananarivo est un tournant décisif vers un futur meilleur pour Madagascar.