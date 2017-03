Madagascar: Solila - Ikalamavony - Deux affrontements entre la Police et les « dahalo »

A l'image même de leur situation géographique, l'affaire d'Antsakabary à Befandriana Avaratra et celle de Solila dans le district d'Ikalamavony sont comme le Nord et le Sud.

Le plaignant n'ayant pas tout à fait ou pas du tout confiance aux forces de l'ordre en poste dans la commune rurale de Solila, District d'Ikalamavony, le service provincial de la Police Judiciaire (PJ) de Fianarantsoa a été saisi par le Parquet à travers un Soit-Transmis aux fins d'arrestation de 14 suspects dans une affaire de vol de 45 bovidés et d'association de malfaiteurs dans le fokontany de Marozaza Sud sis dans ladite commune.

11 éléments. Fort de ce Soit-Transmis, 11 éléments dont 2 issus du service provincial de la PJ concernée et 9 appartenant aux Forces d'Intervention de la Police (FIP) du même ressort territorial dirigés par leur commandant, ont quitté Fianarantsoa dans l'après-midi du 14 mars 2017. Le commandant des FIP ayant délégué au commandant de l'Unité Spéciale d'Intervention, le soin de diriger l'équipe qui a débarqué le lendemain 15 mars à l'aube, à Marozaza, village de repli des « dahalo » et au sein duquel les suspects étaient censés se trouver. Les éléments de la Police qui s'étaient organisés en formation de pénétration, se sont vite rendus compte que les occupants du village ont été informés au préalable de leur arrivée.

Kalachnikov. Deux heures durant, il y a eu un accrochage avec les « dahalo » qui ont battu en retraite sans pour autant déposer les armes, entre autres, un Kalachnikov. L'arrivée en renfort du détachement autonome de sécurité du fokonolona les fit prendre définitivement la fuite. Aucune arrestation n'a pu être opérée par les éléments de la Police qui ont rejoint le chef lieu de la commune de Solila le soir même. Le surlendemain soit le 17 mars, vers minuit, ils ont obtenu des renseignements faisant état du retour des « dahalo » à Marozaza.

Justice populaire. Les policiers sont revenus à leur tour dans le village en compagnie d'un fort contingent de « mpanara-dia » ou pisteurs membres du fokonolona. A leur arrivée le 18 mars à l'aube, ils n'ont trouvé personne à part un présumé gardien qui a pris la fuite avant d'être rattrapé à l'issue d'une course poursuite à travers les buissons et les montagnes. Il a failli subir les affres de la justice populaire sans l'intervention des FIP qui l'ont ramené avec eux.

4 maisons en flammes. Après cette chasse à l'homme qui a duré presque deux heures, sur le chemin du retour vers Solila, les éléments des FIP sont repassés devant le village où ils ont aperçu 4 maisons en flammes. Probablement incendiées par le fokonolona frustré et furieux de n'avoir pu mettre la main (au propre comme au figuré) sur les « dahalo » qui auraient volé plus de 500 têtes de zébus en décembre 2016. L'équipe d'intervention était de retour à Fianarantsoa très tôt le 26 mars avec 4 individus dont 3 suspects. Dans le milieu de la Police, on se pose entre autres : Qui a intérêt à ce que le Soit-Transmis par le Parquet ne soit pas exécuté ? Qui a avisé les « dahalo » à deux reprises ? Et qui a intérêt à toujours faire de la Police un bouc émissaire ? Et ce, même si dans le cas d'espèce, on a plutôt affaire (c'est le cas de le dire) à des ... zébus ?