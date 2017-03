Madagascar: FMF - Une assemblée générale presque ordinaire !

Pour une AGO, on n'a jamais vécu pareille échéance tant, il est vrai en l'absence du président Ahmad, il n'y avait aucune note discordante alors qu'on annonçait un rendez-vous houleux lié à cette décision des ligues de faire des élections anticipées.

Certaines ligues annonçaient qu'elles n'allaient pas donner le quitus. Mais hier, elles ont voté à l'unanimité. D'autres encore allaient tout faire pour faire passer l'idée des élections anticipées pour remplacer Ahmad et le comité exécutif avec, mais rien n'y fit. On se garda même d'en parler après que la Directrice du Sport Fédéral, Rosa Rakotozafy, fit savoir que les statuts prévoient un intérim jusqu'à la fin de l'actuel mandat. Vrai ou faux, cela semble avoir marché même si certains n'ont pas totalement abdiqué en proposant une autre assemblée générale extraordinaire chargée de préparer les élections à tous les échelons.

Appel à l'unité. Bref, tout a été pour le mieux. Et Ahmad n'y est pas étranger quand il a lancé, par vidéo interposée, un vibrant appel à l'unité. Un appel relayé par le président par intérim, Doda Andriamiasasoa, qui profita de la présence du SG du ministère des Sports, Lovatiako Ralaivao, pour demander de l'aide. Le premier vice-président de la FMF a fait savoir qu'ils ont dépensé pour le seul déplacement à Sao Tomé et Principe près de 400 millions d'ariary.

Et Lovatiako Ralaivao de répondre que cette somme utilisée par la FMF représente la moitié du budget de son ministère qui avoisine le milliard d'ariary. Il n'a pas pour autant fermé la porte en annonçant que grâce à un accord avec le ministère des Finances, Ambohijatovo serait en mesure de s'impliquer davantage dans l'aide aux fédérations, du moins quelques unes, à partir de 2018.

Une bien bonne chose que même le Chef de Région d'Analamanga , Ndranto Rakotonanahary s'est adressé aux ligues de s'adresser aux responsables des collectivités décentralisées pour demander de l'aide non sans avoir salué au passage la belle victoire d'Ahmad à la tête de la CAF. « C'est sa victoire, mais c'est aussi notre victoire et notre fierté et qui doit servir d'exemple et de motivation pour développer davantage le football », a plaidé l'ancien footballeur qu'il est quand il jouait au sein du FC Fobar. Il a d'ailleurs terminé son intervention sur une leçon de morale en disant que les linges sales se lavent en famille, mais l'image du football malgache doit être irréprochable au niveau de l'opinion.

Hommage à Solo Rajaonarivelo. Revenant sur le cas des Barea, Doda Andriamiasasoa n'a pas manqué de revenir sur les faits d'armes des Barea tant du football tout court que de la 5e place du beach soccer au sommet africain du Nigéria, mais aussi de la victoire des filles au tournoi de la CJSOI. La saison est malgré tout une belle réussite, conclut-il en y associant le volet formation des entraîneurs et des arbitres, mais aussi la percée des Malgaches dans les instances dirigeantes du football mondial notamment Nathalie Rabe comme media officer, Sarindra comme security officer et Helly Zafimanga comme Coordinateur de la CAN et de la Ligue des champions.

La journée d'hier à Carion a été marquée par le vibrant hommage au regretté Solo Rajaonarivelo. La salle de l'auditorium a été ainsi mise au nom de cet illustre personnage qui a tout donné au football et même au sport en général pour avoir été le DG des Jeux de la Francophonie à Madagascar. Une cérémonie marquée par la présence de sa femme et de son fils ainsi que de nombreux amis de l'ancien président du CNC Football.