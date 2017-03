Madagascar: Réservistes et ex-militaires - Vers un renforcement de leurs revendications

Les ex-militaires et les réservistes vont passer à l'étape suivante qui sera beaucoup plus renforcée.

C'est ce qui a été décidé, samedi dernier, à Andrefan'Ambohijanahary, durant leur réunion. Après l'expiration du deadline en date du 23 février dernier (soit un mois et quatre jours de trop), ils vont renforcer leurs revendications. Néanmoins, aucune précision n'a été mentionnée sur leur nature, aucune date non plus n'a été divulguée.

Ce qui est certain, c'est que des appels ont été lancés. « Nous appelons tous les « Ray aman-dreny » - qu'ils soient au sein de l'Etat ou non - la communauté internationale, la société civile à nous appuyer dans ce combat », soutiennent-ils. Au passage, ils n'ont pas manqué de remercier leurs pairs qui sont venus nombreux samedi dernier, à savoir, les militaires en fonction et les légionnaires.