Madagascar: Air Madagascar - Air Austral - Un partenariat d'égal à égal

L'arrivée d'un partenaire stratégique est vitale pour la compagnie aérienne nationale malgache qui s'apprête à prendre un nouvel envol.

C'est un nouveau cap qu'Air Madagascar va prendre dans les prochaines semaines. Air Austral, la compagnie aérienne réunionnaise, va signer un accord de partenariat stratégique avec son homologue malgache. Ce preferred bidder - partenaire de longue date d'Air Madagascar - a été préféré par le conseil d'administration à Ethiopian Airlines, l'autre compagnie finaliste. Les négociations vont se terminer fin mars avec la signature d'un protocole d'accord avant celle d'un contrat de partenariat stratégique et un pacte d'actionnaires le 31 mai 2017. Pendant des décennies, la compagnie aérienne malgache a connu la prospérité. Elle incarnait la fierté de la Grande Ile à l'international. Après des décennies d'embellie, Air Madagascar a connu des déboires se traduisant par des pertes abyssales. Son classement dans l'annexe B de l'Union européenne en 2011 a été l'un des épisodes les plus difficiles que la compagnie a eu à traverser.

Equilibre. La sortie de cette liste, en 2016, marque le début d'un renouveau qui doit également s'accompagner d'une mutation en profondeur pour que la compagnie retrouve le chemin de l'équilibre opérationnel. « Air Madagascar est une charge pour les caisses publiques. Rien que pour l'année dernière, les pertes ont été estimées à près de 20 millions de dollars. Il fallait que l'Etat malgache trouve une solution pragmatique. Il ne peut plus intervenir pour combler le déficit. La compagnie doit pouvoir voler de ses propres ailes », note Bruno Razananirina, membre du Conseil d'Administration de la compagnie et directeur de cabinet du ministère des Finances et du Budget. L'autonomisation et le salut du fleuron national passeront donc par cette ouverture. A l'instar des grandes compagnies aériennes mondiales, la tendance est aux partenariats stratégiques et opérationnels. Actuellement, le système de partenariats est devenu vital pour les transporteurs aériens, pour affronter un secteur en mouvement et en perpétuelle évolution.

Absorption. Pour faire redécoller la compagnie aérienne, la décision a été prise en avril 2016 de lancer un appel d'offres international pour trouver le partenaire stratégique afin qu'il intègre le capital d'Air Madagascar. La mission a été confiée à des spécialistes dans le domaine de l'aviation et du conseil en transaction, le Cabinet IOS Partners Inc. assisté par TroyAvi Aviation Consultants. Le processus a été financé par la Banque mondiale et le 15 mars 2017, il a débouché sur le choix d'Air Austral. En effet, la vision traduite par le plan de développement proposé par cette compagnie s'inscrit dans un partenariat d'égal à égal. Concrètement, le développement de deux hubs en parallèle - Madagascar et La Réunion - est inscrit dans ses ambitions. Ce qui est contraire à une démarche d'« absorption » vers laquelle a tendu l'offre de la grande compagnie éthiopienne. « L'offre d'Ethiopian Airlines n'apparaît stratégique que pour Air Madagascar, pas pour Addis-Abeba qui n'a absolument pas besoin de sa consœur malgache », précise Jean-Marc Bourreau, le directeur d'exploitation de IOS Partners, le Cabinet IOS Partners Inc. En plus de cette vision plus équitable, « l'offre d'Air Austral a été beaucoup plus agressive », confie-t-il.

Redressement. En même temps, le prétendant réunionnais a soumis des arguments très significatifs au conseil d'administration d'Air Madagascar. L'Etat malgache, actionnaire majoritaire historique de la compagnie, va le rester même s'il se déleste de ses parts pour permettre au nouveau partenaire stratégique de bénéficier de 49 % de la compagnie aérienne. Dans son argumentation, la compagnie réunionnaise a d'emblée mis en avant une philosophie basée sur un partenariat d'égal à égal. Elle a souligné également la réussite de sa politique de redressement d'il y a quelques années. Empêtrée dans une situation difficile au point de perdre 180 millions d'euros entre 2010 et 2013, la compagnie, détenue par Sematra a prôné une réforme radicale qui a mis tout le monde d'accord. Plusieurs décisions stratégiques et opérationnelles ont été prises. Le succès ne s'est pas fait attendre : dès 2014, Air Austral renoue avec les bénéfices pour atteindre en 2016 un chiffre d'affaires de 345 millions d'euros. « Ce redressement a clairement montré qu'ils avaient les compétences pour redresser Air Madagascar », confie Jean-Marc Bourreau. Mais Air Austral a également à son actif la création de sa filiale mahoraise Ewa Air qui dégage déjà des bénéfices et continue de se développer dans la zone, au point d'inquiéter, déjà, des cadors de la catégorie.

Tourisme. Ce plan de redressement d'Air Austral pourra être réadapté au cas de son homologue malgache. Depuis des années, les opérations visant à remettre la compagnie à flot ont échoué. Dans son plan de développement, la compagnie dirigée par Marie-Joseph Malé projette un plan de redressement s'étalant sur dix ans, « y incluant la performance domestique et l'amplification de la présence sur le marché international ». Justement, ce partenariat va permettre à Air Madagascar d'avoir un champ de vision plus dégagé à l'international, y compris ses possibilités d'accès aux réseaux de partenariats denses qu'a su nouer Air Austral au fil des années. Cette formule proposée par le camp austral, ajouté au projet Îles Vanille, va apporter une vision plus pragmatique au monde des affaires et du tourisme malgache, mais aussi de l'Océan Indien. En ce qui concerne les dessertes aériennes, les vols locaux seront maintenus, voire renforcés et assurés par Air Madagascar. La liaison Antananarivo - Paris - Antananarivo sera également maintenue. Ce partenariat est une véritable opportunité pour la compagnie malgache de retrouver l'autonomie financière et d'entrevoir un ciel plus dégagé.