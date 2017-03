Madagascar: Mahafaly dans le Sud-Est - Contre l'impunité !

Le 23 mars dernier, le Premier ministre, Mahafaly Solonandrasana Olivier, était en tournée dans le Sud-est de Madagascar en général et dans les districts de Farafangana et de Vangaindrano en particulier.

D'après les informations qui nous ont été communiquées, le chef du gouvernement était venu à Farafangana pour « arranger » le différend qui persistait dans la Commune de Mahabo Mananivo. En effet, à titre de rappel, le 10 janvier dernier, le « Fokonolona » a été tenté d'appliquer le « Dina » qui est en vigueur dans cette commune à l'endroit d'un jeune homme qui a violé sa compagne, objet du différend entre les autorités militaires et le Fokonolona. Mahafaly Solonandrasana Olivier a été clair sur ce sujet : « Il ne faut pas se critiquer. Il faut se concerter pour que le Fihavanana soit préservé et pour que la société soit toujours en harmonie ».

Le chef du gouvernement estime, par voie de conséquence, que ce différend se règlera à travers l'application du Pacte de la Paix et du Fihavanana, qui vient d'être appliqué dans le District. « Si l'Etat a décidé de se concerter avec la population, c'est dans le dessein de l'aider. C'est dans ce contexte que le Pacte de la Paix et du Fihavanana trouve sa raison d'être. Mais il faut qu'il soit en symbiose avec le droit positif », a-t-il renforcé. Notons au passage que dans tout Madagascar, 18 Dina ont d'ores et déjà reçu l'approbation de la Justice.

Sanction. Mahafaly Solonandrasana Olivier réfute, par ailleurs, toute idée d'impunité. « La loi sera appliquée à l'auteur de ce crime. Il sera puni. Je m'engage à surveiller de près son cas », a-t-il prévenu, tout en incitant la population à se rapprocher de l'Administration. Durant sa visite à Farafangana, Mahafaly Solonandrasana a offert un bœuf et une somme de 5 millions d'Ariary à la population. A part Farafangana, le chef du gouvernement, avec l'UNICEF, a également été à Vangaindrano dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'eau. C'était une occasion pour lui d'inaugurer des infrastructures y afférentes et de rappeler à la population leur importance. « Faites en sorte que ces infrastructures ne soient pas détériorées car beaucoup n'ont pas cette chance de les utiliser », a-t-il martelé. De surcroît, il espère que « d'ici à quelques mois, Madagascar se dotera plus d'infrastructures en eau, avec la contribution des partenaires techniques et financiers ». A Vangaindrano, du riz, de l'huile et des grains ont été distribués aux sinistrés du cyclone Enawo.