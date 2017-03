Madagascar: Foire ASIA - Présence remarquée des produits indonésiens

M. AdikPanitro conseiller économique de l'Indonésie pendant une courte interview à la presse s'est réjoui des bonnes relations économiques existant entre les deux pays. Madagascar en a tiré avantage, car par exemple en 2015, la valeur des exportations de Madagascar vers l'Indonésie était de 6 826 500 dollars US, l'année dernière elle s'élevait à 54 821 900 dollars US grâce à l'exportation de notre girofle très apprécié par ce pays frère.

Madagascar regorge elle aussi d'ingrédients et de produits bio ; mais jusqu'à présent peu exploités. Nos chefs cuisiniers devraient s'efforcer d'exploiter cette richesse car les touristes sont friands de nos spécialités culinaires, les plats typiquement malgaches et biologiques. Pour apprécier le gout et la saveur des spécialités indonésiennes, le stand Java taste a mis à la disposition du public ses plats minutieusement préparés.

En effet, les exposants venus spécialement pour cette foire ont apporté des produits finis, fabriqués avec un savoir-faire qui leur est propre. Les sociétés Jendela, Scent Bali spécialistes en maroquinerie et en cosmétique ont offert un large choix de produits aux clients. Celles de Langkah Mitra Selaras, Indofoodsuksesmakmur, HensonJayaBersama et SinarAncol ont mis en vente des ingrédients culinaires. L'Indonésie est réputée pour sa gastronomie, car elle sait exploiter ses produits locaux pour créer des plats typiquement exotiques.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.