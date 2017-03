Madagascar: Xtreme combat - Le kick boxing malgache franchit un nouveau palier

Bref, des ingrédients nécessaires pour préparer au mieux le public à apprécier et le kick boxing et le body building.

C'est dire que le président Brian Andrianirina et ses hommes ne lésinent pas sur les moyens pour mettre le kick boxing sur orbite. Une attitude logique, car la fédération envisage même d'héberger des matches comptant pour le championnat du monde vers la fin de cette année avec la participation de nos deux champions notamment Sévérin et Beauséjour.

Le kick boxing sera mis en avant par Lion Force pour son Xtreme combat du 6 mai prochain au Palais des Sports. Pour l'heure cela va se résumer à un face-à-face avec les Réunionnais, mais on attend toujours la réponse des Mauriciens et des Mahorais.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.