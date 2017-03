Tintin est l'invité du jour. Il ne s'agit pas du célèbre reporter d'Hergé - toujours accompagné par son chien Milou et pour la plupart du temps, du capitaine Haddock - mais du « Namana OlonaTsara » Tintin Ravonison.

En réalité, son véritable prénom n'est autre que Célestin à partir duquel on a tiré son surnom. Il est bel et bien Malgache de souche et, retenons-le, son pays ne s'appelle pas « Madagascar » ou « Madagasikara », c'est plutôt « Manankasintsara ».

Parcours.Durant sa jeunesse, Tintin Ravonison a été parmi les élèves du Lycée Moderne Ampefiloha (LMA) où il a obtenu son baccalauréat. Après le bac, il a quitté le pays et a décidé de poursuivre ses études à l'étranger : en France. « J'y ai fait de la psychologie, de l'architecture ( Ville de Paris)et beaucoup d'électricité (CNAM) », nous a-t-il confiés. En même temps, il y a monté sa propre Entreprise à 24ans . De retour au pays en 1996, Tintin Ravonison a également mis sur pied sa propre entreprise à Madagascar, ou à Manankasintsara (c'est selon). Auparavant, il était Manager dans Groupe Assist Development.

Bricolage. Tintin Ravonison aime beaucoup le bricolage. C'est même un de ses plus grands loisirs. Par ailleurs, embellir son quartier pour donner une envie d'y vivre, une sensation de bien-être profond n'est pas une chose anodine pour cet homme. Effectivement, le quartier de son enfance et adolescence, sis à Alarobia Amboniloha n'en dément pas. « Une trentaine de toits constituent ce quartier du Fokontany d'Alarobia. J'ai reconstruit toutes les parties communes, clôtures, portails des habitants du quartier, deux portails principaux (fermés au public de 21h00 jusqu'à 05h00) et des caméras de surveillance à infrarouge y sont installés pour la sécurité générale, les rues sont propres et leurs bordures sont ornées de plantes », a-t-il lancé quand il a décrit leur petit paradis à eux. Mais attention ! « Des règles d'hygiène et de sécurités y sont appliquées que tout le monde observe et exécute avec respect!

( Est-ce déjà un signe précurseur de l'application du Velirano sy Dina ary Voady ( VDV )à son niveau, qu'il prône depuis !? NDLR )

VDV. Sur le plan politique, Tintin Ravonison est très actif sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Effectivement, il est l'administrateur du groupe « Namana Olona Tsara Malagasy, Manankasitsara ny tanindrazany ». Par ailleurs, il enregistre beaucoup d'interventions sur certaines stations radiophoniques et dans certains quotidiens. Il défend notamment le concept de « Velirano sy Dina ary Voady » ou VDV, décrit - d'une manière générale - comme étant une sorte de pacte entre le Fokonolona et les gouvernants avec une grande précision : ce ne sont pas les dirigeants de la haute sphère politique qui élaborent le VDV avec le « Fokonolona » mais plutôt les chefs de « Fokontany ». « Il faudrait procéder à l'élection au suffrage universel direct des chefs de fokontany pour qu'il y ait plus de redevabilité. J'ose même dire que le processus y afférent ne nécessite aucunement le financement des bailleurs de fonds quelconques ... », a-t-il affirmé.

Carrière politique.En 2013, Tintin Ravonison s'est porté candidat aux législatives dans le District d'Ambohidratrimo, mais n'a pas été élu. « Je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis comme tout le monde. J'observe surtout ce qui se passe dans la société et je m'exprime », a-t-il lancé.Il nous raconte une anecdote de ces législatives. « Je n'ai pas distribué des casquettes, des t-shirts ou n'importe quel objet durant la campagne. Tout ce que j'ai offert, ce sont des pompes adduction d'eau qui servent à arroser des hectares de rizières », lâche-t-il ; tout en poursuivant : « le 11 Décembre 2013 très tôt le matin, ma deuxième liste est décédée subitement dans des ombres circonstances, la quatrième liste a été agressée le même jour sur la RN4 à Mahitsy... En fait, c'est une sorte de sommation venant de quelque part ... ».

Et d'ailleurs, il a fait savoir qu'il n'a « aucune ambition politique » même si, tout récemment, il souhaite être nommé au sein du CFM ou Conseil du Fampihavanana Malagasy. Quoi qu'il en soit, Tintin Ravonison vit avec sa philosophie : « Qu'on fasse, du bien ou du mal, on va quand même mourir alors, tant qu'à faire, faisons le bien autour de nous, dans la mesure du possible ».