Madagascar: Antsonjombe - Le Coliseum, au rythme de l'afro kawitry

Jerry Marcoss a également fait vibrer Antsonjombe au rythme de ses chansons les plus célèbres. Elodie, Jess Flavi One, Jazz MMC, Farah Johns, Simonda Valera, ou encore Jeffro Kolor, qui se sont relayés sur scène depuis la matinée n'ont pas non plus été en reste.

L'ambiance était au rendez-vous ! Jerry Marcoss les ont introduits comme étant de grandes stars qui mettent de l'ambiance partout où ils passent. Hier, les gars d'Afro style ont prouvé que le roi du kawitry ne s'est pas trompé à leur sujet. Entourés de plusieurs danseurs, ils se sont donc appropriés la scène du Coliseum et repris leurs plus grands tubes, notamment « Aboudou », diffusé sur le petit écran depuis plusieurs jours.

