Sénégal: Visite de Martine Pinville à Dakar (27-28 mars 2017)

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des finances, en charge du commerce, de l'artisanat, de la consommation, Martine Pinville, se rendra à Dakar au Sénégal (27-28 mars) en vue de promouvoir l'économie sociale et solidaire et de l'artisanat d'art.

Depuis 2016, la France assure la présidence du groupe pilote de l'assemblée générale des Nations unies sur l'économie sociale et solidaire.

Porteur de développement, au nord comme au sud, le concept d'économie sociale et solidaire (ESS), désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.

Ce sont là des entreprises qui adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Il s'agit ainsi d'un secteur créateur d'emplois, de richesse pour le pays et de cohésion territoriale.

Dans le cadre de cette visite, Martine Pinville se rendra à Thiès, pour visiter le projet d'unité de fabrication de craies scolaires « Sencraie » ; au village artisanal de Thiès pour voir le projet Frères des Hommes ; le centre de prétraitement, recyclage des déchets plastiques Proplast- Sarl, ainsi que le jardin expérimental de l'AgriHub de Thiès.