Congo-Brazzaville: Gestion d'entreprise - L'Icaci milite pour la pratique de l'audit interne au sein des sociétés congolaises

L'audit interne permet à un dirigeant d'entreprise d'avoir une assurance sur le degré de maîtrise de ses actions, et contribue à créer de la valeur ajoutée. L'Institut congolais de l'audit et du contrôle internes (Icaci), qui a lancé ses activités 2017, le samedi 25 mars à Brazzaville, s'est engagé à vulgariser la pratique auprès des entreprises publiques et privées de la place.

L'audit interne est devenu au fil des ans un outil de management pour prévenir et contrôler les risques au sein des organisations et entreprises. Souvent rattaché à la direction générale, l'audit interne entretient une relation étroite avec le Comité d'audit et ses comités spécialisés en leur apportant un second regard sur l'efficacité des systèmes de gestion des risques de l'entreprise.

Pourtant, la pratique de l'audit interne est mal connue et très peu utilisée par les dirigeants sociaux ou chefs d'entreprise congolais, ont relevé les membres de l'Icaci lors de leur assemblée générale ce samedi. « Parmi les grands défis que nous avons à relever cette année, il y a la communication. Beaucoup de gens ne savent pas que nous existons, notamment les professionnels d'audit interne, les étudiants, etc. », a indiqué le président de l'Icaci, Etienne Koti.

Dans sa feuille de route, l'organisation professionnelle (Icaci) entend intensifier la communication, afin que la plupart des professionnels d'audit interne qui travaillent dans les entreprises publiques ou privées sachent qu'il existe un institut d'audit interne au Congo qui peut contribuer à leur professionnalisation.

L'Icaci prévoit aussi de réaliser durant l'année 2017, l'état des lieux de l'audit interne en République du Congo. Il s'agira, d'après le président de l'institut, d'une enquête sur la profession pour connaître effectivement la place de l'audit interne au sein des organisations et entreprises.

L'objet étant de placer l'auditeur interne au cœur d'une entreprise afin qu'il joue bien son rôle, à savoir analyser et évaluer les processus de gouvernement d'entreprise ; formuler des recommandations pour améliorer leur efficacité ; rendre compte régulièrement des actions entreprises pour corriger les dysfonctionnements décelés ; vérifier que les dispositifs mis en place assurent la conformité aux lois et réglementations...

« Un dirigeant d'entreprise qui met en place un service ou une direction de l'audit interne s'assure que tous les objectifs qu'il s'est fixés sur un certain nombre d'années, seront atteints, et les risques entrevus qui empêcheraient que les objectifs soient atteints vont être ramenés à un niveau acceptable », a martelé Etienne Koti.

Notons qu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'Icaci, outre l'adoption du programme d'activités 2017 et le budget de l'exercice, les membres de l'organisation ont approuvé le bilan des activités 2016 jugé « encourageant », en dépit de quelques difficultés.

Cette organisation professionnelle qui a pour but de représenter la profession d'audit interne ; de promouvoir son développement ; d'aider les auditeurs internes ; de mieux participer à la bonne gouvernance des entreprises et des organisations, est affiliée à l'Ufai (Union francophone de l'audit interne). À travers l'Ufai, l'Icaci est aussi affilié à Lia (Institute of internal auditors), un organisme à vocation mondiale, dont le siège est aux Etats-Unis d'Amérique.