Congo-Brazzaville: Salon du Livre 2017 - Faye et Diome et Dongala ont attiré les foules au Pavillon des Lettres d'Afrique

Malgré la concurrence du soleil, qui offrait aux Parisiens leur premier dimanche aux allures estivales, le public a été au rendez-vous, le 26 mars. Et il a eu raison, car les grands noms ont défilé au Pavillon des Lettres d'Afrique : Wole Soyinka, Gaël Faye, Fatou Diome et Emmanuel Dongala en ont été les têtes d'affiche.

Dans le calme d'un dimanche matin marqué par le passage à l'heure d'été, Wole Soyinka a lancé le bal, lors d'un tête-à-tête pointu avec Souleymane Bachir Diagne, Laure Leroy et Yvan Amar autour de la thématique : « Ecrire et traduire en langues africaines ». Une table ronde passionnante, pour récompenser les premiers visiteurs.

Alors que les allées du parc des expositions de la Porte de Versailles s'animaient, le Congolais Jussy Kiyindou (Quand tombent les lumières du crépuscule, chez Présence africaine) échangeait avec Véronique Tadjo, Abdellah Taïa et Patrick Chamoiseau sur : « Comment les écrivains transforment le deuil ?».

Table ronde à la thématique sensible, « Décoloniser la pensée, les imaginaires et les arts » a réuni Eva Doumbia, Yala Kisukidi, Séverine Kodjo-Grandvaux et Qudus Onikeku.

Le niveau s'est ensuite élevé avec un truculent trio Blick Bassy-Soro Solo-Gaël Faye. L'auteur de « Petit Pays », lauréat du prix Goncourt des lycéens a drainé la foule et attiré les chasseurs d'autographes. Suivi de près par la presse, le faux jumeau de Stromae etait revenu en fin d'après-midi, toujours avec l'animateur de RFI, pour clore la journée en slam.

Ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman Kouakou a échangé avec son compatriote Venance Konan, rappelant qu'il était un auteur de talent.

Le point d'orgue sera la présence de Fatou Diome, que son attaché de presse aura eu du mal, lors de la séance de dédicace, à extraire de la foule pour l'emmener participer à une émission de télévision. La Sénégalaise attire, séduit et fascine le public, massée autour de l'espace-débat. La table ronde « Les migrations » fait un carton, comme chaque prestation de l'auteur du « Ventre de l'Atlantique ».

En présence du ministre congolais de la Culture et des Arts, Léonidas Carrel Mottom Mamoni, le tête-à-tête entre Elizabet Tchoungui et Emmanuel Dongala sera moins passionné, mais tout autant passionnant. Avec son dernier ouvrage « Sonate à Bridgetower », le Congolais détone et s'en explique, avec un côté un peu scientifique mais pas du tout rébarbatif.

En résumé, un beau dimanche sur ce stand du Pavillon des Lettres d'Afrique, encore visité par les personnalités politiques, médiatiques et artistiques : Nick Fylla, ministre de l'Enseignement technique et supérieur, le directeur de Mediapart, Edwy Plenel, l'intellectuel haïtien Dany Laferrière, l'écrivain Gaston-Paul Effa, le Congolais Jorus Mabiala...