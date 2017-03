Congo-Brazzaville: Salon du livre 2017 - Le Congo se distingue au Pavillon des Lettres d'Afrique

Le Pavillon des Lettres d'Afrique a connu une belle affluence pour la journée de samedi. Officiels français et anonymes se sont succédé sur le stand. Les Congolais ont tenu une belle place dans la programmation

Deux membres du gouvernement français se sont pressés sur le stand Pavillon des Lettres d'Afrique samedi 25 mars : le Premier ministre Bernard Cazeneuve et la ministre de la Culture Audrey Azoulay. Ils faisaient partie de nombreux visiteurs qui ont afflué au rendez-vous de l'Afrique littéraire.

La musicienne congolaise Helmie Bellini a enchanté petits et grands avec son spectacle « Samba et l'habit de lumière et autres historiettes musicales merveilleuses ». Le temps de son animation, elle a emmené son auditoire dans un voyage musical destination le Congo et le Pavillon des Lettres d'Afrique a résonné de chants et de rythmes empruntés au Ndzango.

Emmanuel Dongala est revenu sur son dernier ouvrage « La Sonate à Bridgetower (Sonata Mulatica) » au cours d'une table ronde sur le thème « La vie romanesque des musiciens ». Son roman raconte l'histoire du musicien oublié George Bridgetower. Le célèbre écrivain congolais a fait part de sa volonté de transmettre et de faire œuvre de mémoire. Il a évoqué la longue préparation qu'il lui a fallu pour écrire ce roman ainsi que la condition des noirs dans l'Europe de la fin du 18ème siècle.

Les écrivains congolais Tina Ngal et Bertrand Nguyen Matoko ont pris part à une table ronde sur la condition féminine. Le vietnamo-congolais s'intéresse dans son roman « Alban » la problématique des femmes battues et à l'inceste. L'écrivaine congolaise de RDC aborde dans son ouvrage « Alma mater » une série de questions et d'analyses sur le droit des femmes où chaque personnage, des femmes urbaines aux femmes rurales, répond à une problématique.

La journée s'est achevée sur une réflexion, entamée par la constitution du Pavillon des lettres d'Afrique, sur l'opportunité de créer un grand festival du livre africain sur le continent, à l'image de ce qui existe pour le cinéma avec le Fespaco ou la musique avec le Fespam. Une initiative bien reçue et soutenue sur le principe par tous. L'avenir dira si les pays africains sauront en faire une réalité dans les années à venir.