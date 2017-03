Cameroun: Le Village artisanal régional lancé à Douala

A Yassa dans la banlieue Est de Douala, cet espace vient d'être ouvert au public

Une semaine d'exposition inaugurale s'est refermée mercredi au Village artisanal régional de Douala. Le représentant du gouverneur du Littoral à la cérémonie de clôture de ces journées portes ouvertes a émis le vœu de voir ce village spécialisé devenir « un centre artisanal de référence et un lieu touristique capable de faire croître l'artisanat de la région et partant du pays tout entier ». De fait, la première expérience de cet espace commercial et culturel renforce le sentiment de confiance qui anime les pouvoirs publics en cette matière.

Ces journées qui avaient principalement pour but de faire connaître ce nouveau centre d'activités se sont, en effet, globalement bien déroulées à en croire le représentant des artisans. René Justice Dombaï a décrit le bonheur de ses pairs d'avoir animé cette semaine. « Dans le domaine de l'artisanat, on est passé aux grandes réalisations car cet équipement nous permet de produire et d'exposer nos œuvres. Il nous reste à en faire bon usage pour la prospérité de la région et du Cameroun », a déclaré M. Dombaï.