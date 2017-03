Afrique Centrale: Anne Hidalgo était à Douala

De retour du Congo, la maire de Paris y a fait escale avant d'embarquer pour la France dans la nuit de samedi.

Dans la nuit du samedi 25 mars 2017, Anne Hidalgo, maire de Paris, la capitale française, a passé quelques heures sur le sol camerounais avant de retourner dans son pays à bord d'un vol Air France. Dans sa délégation, on retrouvait notamment l'ancien ministre et homme politique français Jean-Louis Borloo. Anne Hidalgo a été accueillie sur le tarmac de l'aéroport international de Douala par Ludovic Etienne Ngbwa, le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Littoral. A ses côtés, Donancier Mebouogue, chef d'antenne protocolaire et consulaire du ministère des Relations extérieures à Douala.

Il y avait également Joël Renou, le consul général de France à Douala. Tout comme Fritz Ntonè Ntonè, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala. Le premier magistrat municipal était d'ailleurs avec l'élue du Parti socialiste français à Brazzaville au Congo, où tous les deux prenaient part ce 25 mars à une session du bureau exécutif de l'Association internationale des maires francophones (AIMF), dont la présidente est Anne Hidalgo. Une fonction qu'elle est la première femme à occuper dans l'histoire du réseau. D'ailleurs, à Brazzaville samedi, à côté de la question d'intégration sous-régionale, l'autre grand sujet était la mobilisation des femmes leaders des pays des sous-régions Cemac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) et Grands lacs sur les réalités urbaines.

En marge de la rencontre, on a eu droit à l'assemblée constitutive du réseau des maires des grandes villes et métropoles de la Cemac. Une plateforme qui rejoint celle des Grands lacs, déjà créée. Leur but est notamment de renforcer la prise en compte des autorités locales dans les politiques nationales, régionales et internationales. Et pour le bureau de ce réseau d'Afrique centrale, on a comme président le maire de Brazzaville, Hugues Ngouélondélé. Il a comme vice-président Fritz Ntonè Ntonè. Autre Camerounais, Gilbert Tsimi Evouna, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé, désormais président du comité des sages.