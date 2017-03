Cameroun: Match amical - Les Lions ont bien mûri

Les champions d'Afrique ont su contenir la fougue tunisienne vendredi dernier (0-1) à Monastir, malgré un match moyen.

Retour à la réalité. Après avoir célébré le titre de champion d'Afrique, les Lions indomptables entrent en jeu et gagnent. Ils ont battu la Tunisie par (0-1) vendredi dernier, en match amical à Monastir. Dernier buteur du Cameroun à la 31e édition de la coupe d'Afrique des nations, c'est encore Vincent Aboubakar qui a inscrit le but de la victoire, sa 16e réalisation en 56 capes. Le sélectionneur des Lions a bien choisi l'adversaire, les Aigles de Carthage, quarts de finalistes de la dernière CAN. Du coup, opposition difficile pour ce groupe qui a vu le retour de Eric-Maxim Choupo Moting. Son absence lors de la dernière CAN lui a coûté le dossard 13, troqué contre le 21 en sélection.

Le sélectionneur a pu observer ces jeunes, présents à la CAN, mais jamais alignés. C'est le cas de Mohamed Djetei mais davantage de André-Franck Zambo Anguissa, milieu de terrain de Marseille, a eu son baptême du feu. Il était le seul novice dans le 11 de départ de Hugo Broos qui s'est dit content de sa présence dans les rangs camerounais. Épatant en club, il a étalé une partie de ses nombreuses qualités lors de ce duel, surtout cet énorme mental. Rencontre difficile à jouer pour les Lions « parce qu'il y avait beaucoup de vent. Je suis content du résultat mais pas de certaines périodes.

En première mi-temps, il y avait des joueurs très hautains. Que chacun sorte de l'euphorie. Ce n'était pas le vrai Cameroun », analyse Hugo Broos pendant la conférence de presse d'après-match en Tunisie. Des duels perdus, des imprécisions qui ont souvent coûté des intrusions tunisiennes. Les Lions indomptables ont montré qu'ils sont toujours en chantier. D'ailleurs, ce premier match amical, tout comme celui de demain contre la Guinée, sont « très importants pour que chacun sorte de la CAN et que le travail recommence », précise Hugo Broos. Il compte donner du temps de jeu à tous les 23 convoqués pour ces sparring-partners. Seuls 21 joueurs resteront pour le match contre la Guinée à Bruxelles puisque Teikeu et Choupo Moting ont dû rejoindre leurs clubs après les coups reçus en Tunisie.