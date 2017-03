Ile Maurice: Concurrence déloyale - Les chauffeurs de taxi d'hôtel en mode combat

«Ma fille est traumatisée... elle ne veut plus se rendre à l'école... » Ce parent dont… Plus »

Las, le président de la fédération, Yashpal Murrukhun a lancé un nouvel appel au gouvernement et en particulier au ministre du Tourisme, Anil Gayan. «Il est grand temps de présenter la nouvelle législation au Parlement», a soutenu Yashpal Murrakhan. Ce dernier a ajouté que la fédération ne compte pas baisser les bras et envisage d'autres démarches si ses demandes restes vaines.

«Certains opérateurs de taxi continuent à travailler dans l'illégalité et la faute revient au gouvernement... » C'est pancartes en main que les membres de la Federation of Hotels Taxis Association ont manifesté devant l'hôtel Véranda, à Pointe-aux-Biches, lundi 27 mars. Ils déplorent le fait que le gouvernement n'a toujours pas règlementé la situation des opérateurs de taxi des hôtels. Ce, alors qu'une décision avait été avalisée en ce sens par le Conseil des ministres, le 7 avril 2016.

