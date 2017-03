Ile Maurice: Curepipe - Quatre récidivistes écroués

À la suite d'une série de vols dans la région de Curepipe, la police a mis la main sur quatre récidivistes. Denis Begué, 21 ans, Shanee Ridgeley Barbe, 20 ans, tous deux habitant cité Anoska, à Forest-Side, ainsi que Donovan Pouronne, 33 ans, et Komal Mungur, domiciliés à Bel-Air et Ste-Croix respectivement, ont été arrêtés mardi matin par le sergent Gopychand, les caporaux Laurent et Beegadhur, les constables Suddun et Jatoonah de la Crime Intelligence Unit.

Lors de son interrogatoire, Shane Ridgeley Barbe a avoué avoir cambriolé cinq commerces à Forest-Side. Alors que Denis Begué, Donovan Pouronne et Komal Mungur sont soupçonnés d'avoir volé des bijoux et des devises étrangères d'une valeur de Rs 600 000 et Rs 25 000 de la maison d'une habitante de route du Jardin, à Curepipe, le 17 février.