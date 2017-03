Ile Maurice: Affaire Boskalis - La cour de Rotterdam maintient sa collaboration avec «réticence»

Le procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa dans le cadre de l'affaire Boskalis s'est poursuivi en cour intermédiaire, lundi 27 mars. Une décision était attendue concernant l'extension de la collaboration de la cour de Rotterdam avec la justice mauricienne dans cette affaire.

«C'est avec beaucoup de réticence que la cour de Rotterdam a accepté de maintenir sa collaboration avec Maurice», a déclaré Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Public Prosecutions, en cour. Le représenté du DPP qui est assisté des hommes de loi, Me Michel Ah-Sen et Me Rishi Hurdowar a également indiqué que le témoignage du Néerlandais, Antonious Théodorous de Goëde aura bel et bien lieu à travers une visio-conférence.

Ainsi, Me Rashid Ahmine a démandé un délai de deux semaines pour l'obtention d'une date à laquelle sera entendu le témoin néerlandais. Demande à laquelle a objecté Me Said Toorbuth, qui représente Siddick Chady. «This case cannot go on indefinitely», devait déclarer l'avocat de la défense.

Pour sa part, Me Antoine Domingue, Senior Counsel qui représente le Senior Advisor au bureau du Premier ministre, estime, lui, «qu'un seul jour ne suffira pas pour entendre le témoin néerlandais comme le réclame la cour de Rotterdam».

De ce fait, la magistrate Wendy Rangan, siégeant en cour intermédiaire, a demandé que la cour de Rotterdam communique une date à laquelle sera entendu Antonious Théodorous de Goëde, d'ici ce jeudi 30 mars.