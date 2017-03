Ile Maurice: Bambous Government School - Des fauteurs de trouble sèment la panique

Il fait marche arrière. Le ministre de la Technologie, de la communication et de l'innovation a annoncé… Plus »

«Kot nou p alé ? 5-6 zanfan pé kontrol enn lékol ?» Remontés et exaspérés, des parents se sont regroupés devant l'établissement scolaire, lundi 27 mars. Ils déplorent, toutefois, l'inaction des autorités concernées. «Ces problèmes durent depuis trois mois environ. Nous avons alerté la maîtresse d'école. Le ministère de l'Education a également été alerté. Mais ce dernier n'a pris aucune action et dit ne pas être au courant de quoi que ce soit», expliquent ces derniers. L'un d'eux affirme, pour sa part, qu'elle n'enverra pas son enfant à l'école tant que des sanctions ne sont pas prises.

«Ma fille est traumatisée... elle ne veut plus se rendre à l'école... » Ce parent dont la fille fréquente l'école du gouvernement de Bambous dit ne plus savoir vers qui se tourner pour mettre fin aux tourments dans lesquels vivent certains élèves de cet établissement au quotidien. La raison: un groupe d'écoliers sèmeraient la terreur à l'école. Des élèves auraient été passés à tabac, d'autres auraient eu les sourcils rasés tandis que certains auraient été traumatisés par des gestes obscènes, entre autres.

