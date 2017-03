Congo-Kinshasa: Arrangement particulier - Ewanga n'y croit plus

« L'impasse créée par la MP appelle le peuple à prendre ses responsabilités», estime le secrétaire exécutif de l'Alternance pour la République (AR) et président national du Front citoyen pour la République. D'après Jean Bertrand Ewanga, la Majorité porte la responsabilité de l'échec.

A quelques heures seulement du délai butoir de la signature de l'arrangement particulier, Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire exécutif de l'Alternance pour la République (AR) ne cache plus son pessimisme face au blocage qui s'est cristallisé, notamment sur les ministères régaliens, la désignation du futur locataire de la Primature, la problématique de la continuité ou non de la médiation de la Cénco et le remplacement du président du comité national de suivi de l'Accord.

Pour Ewanga, la Majorité présidentielle porte la responsabilité de l'échec et portera toute la responsabilité des conséquences que pourra engendrer l'atomisation du compromis politique signé le 31 décembre 2016.

« L'impasse qui est créée appelle le peuple à prendre ses responsabilités. Et pour cela, nous allons appuyer sur le bouton rouge pour que l'article 64 soit appliqué. Le peuple doit barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui veut conserver le pouvoir par la force », a déclaré le président du Front citoyen pour la République.

« L'histoire risque de se répéter »

Trouver une issue heureuse à ce stade pour que la signature de l'arrangement particulier intervienne, comme prévu ce lundi 27 mars au Centre interdiocésain, devient impossible, se désole Jean-Bertrand Ewanga. « Je n'y crois plus. Et cela où je donne totalement raison au secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) Jean-Marc Kabund, de s'être retiré. Il a honoré notre peuple. C'est cela la vision de prise en charge face à une Majorité qui cherche à gagner du temps. La seule option, c'est que le peuple se mette debout », a-t-il enchaîné.

Même avec une éventuelle prolongation des discussions à l'évidence que les violons ne se soient pas accordés, la position d'Ewanga reste ferme : « Quel est l'intérêt pour nous de continuer à discuter dès lors que la MP s'en tête à son schéma ? », s'interroge-t-il.

Et de conclure : « Personne ne tire les leçons de l'histoire. En 1960, le conflit entre le président Kasa-Vubu et son Premier ministre Lumumba, les avait emportés tous deux. Puis, vint le tour de Mobutu. Avec lui, le peuple s'est réuni à la Conférence nationale souveraine et a élu son Premier ministre pour qu'on aille aux élections. Mobutu s'est entêté. A la fin, l'AFDL avait tout balayé. L'histoire risque de se répéter ».