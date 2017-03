Congo-Kinshasa: Diplomatie - Kinshasa peine à faire entendre sa voix

Les temps sont durs en ce moment pour la diplomatie congolaise et surtout pour le régime au pouvoir à Kinshasa. En dépit du dynamisme de l'actuel ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Léonard She Okitundu, Kinshasa est en très mauvaise posture.

La situation est si préoccupante que le pouvoir a montré suffisamment ses limites tant dans la préservation de la paix et de la sécurité sur le territoire national que dans la relève de la crise économique. Ce qui constitue aussi une menace pour la région.

Depuis trois mois qu'il pilote la diplomatie congolaise, Léonard She Okitundu n'a récolté que des maigres résultats dont le récent appui de la SADC à la position de la Majorité présidentielle exigeant une liste des candidats Premier ministre dans le cadre des négociations directes sur l'arrangement particulier à l'accord du 31 décembre 2016. Ce soutien de la SADC est le seul appui que She a engrangé mais qui n'aura aucune incidence sur le développement de la situation en République démocratique du Congo.

En effet, le ministre Congolais des Affaires étrangères vient d'enregistrer un cuisant échec sur son intervention, le mercredi 22 mars, devant les 15 diplomates du Conseil de Sécurité de l'ONU à New York. Ses positions ont été toutes battues en brèche. Le mandat de la Monusco sera renforcé davantage avec une mission centrée sur le processus électoral, gage de paix et de stabilité en RDC et dans toute la région des Grands Lacs africains. Or, Kinshasa a toujours plaidé pour le départ de la Monusco par la réduction progressive de ses effectifs.

Aussi, la résolution du Conseil de sécurité attendue ce mardi 28 mars va-t-elle consacrer l'Accord du 31 décembre 2016 comme le seul instrument de la résolution de la crise en RDC. Contrairement aux cadres de la Majorité présidentielle qui font tout pour torpiller l'Accord de la Saint-Sylvestre, la Communauté internationale entend l'ériger en voie royale pour la sortie de crise en RDC.

She prêche dans le désert

La situation socio-politique en RDC ne pouvait donner une quelconque crédibilité aux positions défendues par la diplomatie congolaise dans les différentes capitales du monde. La RDC est, sans doute, en ce moment, le seul pays au monde où aucune institution publique n'est légitime. Toutes les institutions à mandat électif ont épuisé leur mandat. Pire, le pouvoir en place s'active pour retarder le plus longtemps possible la tenue d'élections. Une incongruité qu'aucun État moderne ne peut soutenir, même pas la Russie encore moins la Chine. Ce seul fait, à lui seul, porte ombrage à tous les soutiens derrière lesquels le chef de la diplomatie congolaise court en ce moment.

De New York à Moscou en passant par Paris, Bruxelles ou encore dans les capitales des pays membres de la SADC, aucun soutien digne de ce nom ne saurait aller à l'encontre de la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016.

De même, la découverte des 17 fosses communes dans le Kasaï, sans que le gouvernement congolais ne s'en émeuve outre mesure, la disparition de deux experts de l'ONU et leurs quatre accompagnateurs congolais, la multiplication des foyers de tension à travers au moins dix provinces en ce jour, la récente décapitation de 42 policiers congolais sur la route Tshikapa-Kananga, démontrent que le pouvoir de Kinshasa a failli. La communauté internationale, à travers l'ONU qui veille à la paix et la sécurité dans le monde, a mille raisons de s'en inquiéter et surtout de prendre des dispositions conséquentes pour prévenir la dégradation de la situation.

Dès lors, la diplomatie congolaise peut papillonner à travers le monde, mais ça sera sans grande incidence sur la marche du pays.

Bientôt deux mois que le corps d'Etienne Tshisekedi traine à Bruxelles. L'intervention de She Okitundu auprès des autorités belges n'a rien apporté, aucun début de solution n'est enregistré. Tout autant, les interventions des ministres du gouvernement sur des plateaux de télévision des médias internationaux sont sans impact tant que le pouvoir à Kinshasa restera indexé comme celui qui bloque la mise en œuvre du compromis de la Saint-Sylvestre.

Pour tout dire, tant que la RDC demeure dans l'impasse politique et que Kinshasa ne manifeste aucune bonne volonté pour résoudre la crise, sa diplomatie sera sans impact. Pour se faciliter les choses, Kinshasa devrait commencer par mettre de l'ordre dans le pays avant d'envisager un hypothétique soutien extérieur à un régime illégitime et, du reste, pointé du doigt par la Communauté internationale pour la multiplicité de violations des droits de l'homme.