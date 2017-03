Congo-Kinshasa: La MP exige le retour de l'UDPS par respect de l'inclusivité

Le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabund s'est retiré des discussions de la Cenco depuis le 20 mars dans la soirée, estimant que les délégués de la Majorité veulent brouiller les cartes pour qu'il n'y ait pas de nouveau Premier ministre. « J'ai pris mes distances avec ce que je considère comme une vaste blague au moment où le peuple souffre. Et l'UDPS est géré par Jean-Marc Kabund que je suis », avait-il déclaré. M. Kabund ne compte pas regagner la table des négociations jusqu'à ce que des solutions idoines soient trouvées. Dans la communication faite devant les militants de l'UDPS, Jean-Marc Kabund-a-Kabund a clairement accusé la Majorité présidentielle de vouloir intentionnellement violer l'Accord du 31 décembre 2016 « au détriment du peuple congolais », en expliquant que l'Accord n'a jamais évoqué les candidats premiers ministres. Il a annoncé un point de presse pour demain mardi 28 mars. Et, à défaut de la signature de l'arrangement particulier, le secrétaire général de l'UDPS envisage de recourir à d'autres voies de pression. Ce qu'il appelle « le peuple se prenne en charge ».

Le porte-parole de la MP, André-Alain Atundu a dit à Top Congo que le retrait de l'UDPS, s'il persiste, risque de remettre en cause le consensus pour la signature de l'arrangement particulier. « C'est ainsi que nous souhaitons que cette réalité soit constatée publiquement par la facilitation et que le Rassemblement puisse nous rassurer du retour à la table des négociations de l'UDPS, sinon il y a risque de blocage », a fait savoir Atundu.

