Congo-Kinshasa: Atterrissage forcé des pourparlers

Au Centre interdiocésain, c'est la dernière ligne droite. Et pourtant, on est encore loin du bout du tunnel. Jusque tard dans la nuit de dimanche, les délégués de deux camps se sont retranchés pour les derniers réglages. Pas de trace de fumée blanche et les évêques s'en remettent au peuple pour défendre sa souveraineté. Pour la Cenco, c'est ce lundi 27 mars que tout s'arrête. Bref, il s'agit d'un atterrissage forcé après plus de trois mois des négociations.

Au Centre interdiocésain, l'ambiance est à la fin de la partie, un épisode que la Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo) règlemente depuis le 8 décembre 2016, date du lancement des pourparlers directs entre signataires et non signataires de l'accord du 18 octobre.

En effet, c'est de l'absence d'un compromis à la cité de l'Union africaine impliquant des acteurs majeurs de la crise congolaise que la Cenco est entrée dans la danse en réunissant, sur une même table de discussions, les protagonistes de deux camps. Les efforts de la Cenco ont été couronnés de succès par la signature, le 31 décembre 2016, d'un Accord jugé plus global et inclusif de part et d'autre.

Depuis cette date, les discussions autour de l'arrangement particulier à cet accord piétinent. Pire, elles pataugent. Au terme d'une médiation en dents de scie, la Cenco s'est fixée un deadline.

C'est aujourd'hui lundi 27 mars que les évêques rendent compte de leur médiation. Autant au peuple congolais qu'à la Communauté internationale qui a salué à l'unanimité le courage de l'Église catholique. Jusque tard dans la nuit de dimanche à lundi, les délégués aux pourparlers du Centre interdiocésain tentaient d'aplanir leurs divergences sur de nombreux points - en tout cas, ceux sur lesquels ils s'empoignent depuis le 8 décembre 2016.

Selon des bribes d'informations recueillies dans les couloirs de la Cenco, jusqu'au moment où nous mettions sous presse, il n'y a pas eu d'avancées majeures au Centre interdiocésain. Aux dernières nouvelles, on apprend que les délégués de la Majorité présidentielle ont exigé le retour de l'Udps à la table des négociations. On se rappelle que le 20 mars 2017, Jean-Marc Kabund, secrétaire général de l'Udps, a claqué la porte des négociations, tout en dénonçant la mauvaise foi dont a fait preuve la même MP pendant tout le cycle de négociations.

Quoiqu'il en soit, pour la Cenco, c'est ce lundi 27 mars que tout se termine au Centre interdiocésain. Les évêques estiment avoir joué leur partition - jusqu'au bout d'ailleurs. Au peuple, disent-ils, de juger la pertinence de tout le travail qu'ils ont abattu depuis le 8 décembre 2016.

Le moins que l'on puisse dire est qu'au Centre interdiocésain, les délégués aux négociations ne sont pas parvenus à se départir des idéologies de leurs familles politiques respectives. Autant à la MP qu'au Rassemblement, chacun a campé sur sa position, sans une volonté d'avancer dans le sens de la décrispation. Pire, la MP s'est présentée à ces négociations en position de vainqueur, sans se soucier du large dépassement de l'échéance du 19 décembre 2016 qui a rendu illégitimes toutes les institutions publiques. C'est en se cabrant sur cette logique que la MP a fait capoter les discussions directes de la Cenco. Elle en assumera la responsabilité devant l'histoire. C'est une évidence.

La Cenco a joué sa partition

Que dire de la Cenco ? Coup de chapeau aux évêques. Car, jusqu'au bout, les évêques ont cru en la capacité de la classe politique à se surpasser. Ils se sont trompés. C'est la grande erreur qu'ont commis les évêques. En bon pasteur, ils ont combattu le bon combat. Mais, en face d'eux, ils n'ont pas trouvé d'interlocuteurs soucieux de l'avenir de toute une nation. Ils ont fini par découvrir la désinvolture de l'homme politique porté plus vers lui-même que l'intérêt commun.

Au Centre interdiocésain, le miracle n'a pas pu se produire. C'est dans un contexte totalement mouvementé et une météo politique malsaine que la Cenco clôture aujourd'hui lundi les pourparlers engagés depuis le 8 décembre 2016.

On entre dans une période d'incertitude. La Communauté internationale en est bien consciente. Aux Nations unies, une résolution est en gestation pour prévenir le pire. Pendant ce temps, à l'Union africaine, on continue à croire en un dernier sursaut d'orgueil.

A cet effet, le président en exercice de l'Union africaine (UA), Alpha Condé, président de la République de Guinée, et le président de la Commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, continuent de suivre avec une attention renouvelée l'évolution de la situation en RDC suite à l'impasse lie à la mise en application de l'Accord du 31 décembre 2016. A cet égard, ils maintiennent un contact constant avec les principaux acteurs congolais et l'ensemble des parties concernées.

Dans un communiqué repris sur le site de l'Union africaine, le président en exercice de l'Union et le président de la Commission notent que trois mois après avoir convenu des modalités de gestion de la période de transition devant conduire à la tenue d'élections paisibles et crédibles en décembre 2017, les parties n'ont toujours pas conclu les discussions sur la mise en œuvre effective de cet Accord. Cette situation porte en elle le risque de saper la volonté politique qui a permis la signature de l'Accord du 31 décembre.

Dans ce contexte, le président en exercice de l'Union et le Président de la Commission appellent toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts afin de parachever rapidement les pourparlers en cours. Ils s'inquiètent également d'une recrudescence de la violence dans certaines provinces.

Le président en exercice de l'Union et le Président de la Commission réaffirment, une fois encore, la disponibilité de l'UA, avec l'appui des pays de la région et des partenaires concernés, à assister les parties Congolaises dans la recherche d'une solution, dans le respect strict des dispositions constitutionnelles et des instruments pertinents de l'UA en matière de démocratie et d'élections.

Au Centre interdiocésain, à la dernière séance d'harmonisation du dimanche 25 mars, il n'y a pas eu de fumée blanche. On s'attend ce lundi 27 mars à un atterrissage forcé des pourparlers directs engagés le 8 décembre 2016 entre signataires et non-signataires de l'Accord du 18 octobre 2016.