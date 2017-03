Afrique: Les parlementaires francophones africains pour l'émergence des régimes démocratiques

- Exhorter les pays d'Afrique francophone à poursuivre les efforts vue d'établir des régimes démocratiques et l'état de droit, conformément aux valeurs et idéaux de la Francophonie ;

Burkina Faso, et Tchad. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal la Tunisie subissent pour leur part des menaces sérieuses. Un particulier a été mis sur la situation au Niger, au Mali et Faso. Un appel à la solidarité et au soutien à leur endroit a lancé.

Organisées en prélude de la 25ème Assemblée régionale de l'APF section Afrique, les assises de Kinshasa qui ont eu le mérite de mobiliser le maximum des francophones d'Afrique ont permis aux participants, non seulement d'examiner la situation sociopolitique qui prévaut dans leurs pays respectifs, mais également de formuler certain nombre de recommandations.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.