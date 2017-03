Congo-Kinshasa: La deuxième édition du concours « Sculptons nos rêves» lancée

Au Centre interdiocésain, c'est la dernière ligne droite. Et pourtant, on est encore loin du bout du… Plus »

Aussi de donner aux étoiles artistiques naissantes visibilité qui leur permettra d'émerger dans un milieu artistique caractérisé par une dure et rude concurrence. « Ce concours va contribuer à l'émergence des jeunes artistes congolais qui feront la fierté de la RD Congo et iront à la conquête de l'espace mondial.

Notons que le concours « Sculptons nos rêves 2ème Edition» est assorti d'un prix de 5.000.000 Fc pour le gagnant et 1.000.000 Fc pour les deuxième et troisième meilleurs candidats.

«Pour garantir l'impartialité et la transparence du concours, une pondération du pourcentage sera accordée au public qui votera dans les hôtels, restaurants et cafés de la ville où les œuvres seront exposées durant toute la période du concours ainsi que le vote en ligne sur la page Facebook... », a précisé le directeur général l'ABA.

La salle d'exposition de l'ABA a servi de cadre au lancement de cette compétition exclusivement réservée aux étudiants de l'ABA du premier et deuxième cycles en peinture, céramique, métal battu et en sculpture.

