Congo-Kinshasa: Un guichet unique préconisé pour lutter contre les contrôles intempestifs et les tracasseries

Les lampions se sont éteints, le vendredi 24 mars 2017, sur la Table Ronde de la PME, placée sous l'égide du chef de l'Etat, et organisée par la FEC et ses principaux partenaires, du 23 au 24 mars 2017, à Pullman hotels, sous le signe de la satisfaction générale, aussi des organisateurs que des participants. Une série de recommandations a sanctionné la fin des travaux dont la feuille de route sera transmise, après enrichissement par le comité de rédaction, au gouvernement pour sa mise en route.

Le président national de la FEC a dit sa joie pour le succès récolté par cette table ronde dont la participation nombreuse des PME venues de tous les horizons du pays, et les apports de la COPEMECO, de la FENAPEC et d'autres organisations sociales des employeurs et travailleurs, ont permis de faire entendre davantage la voix des micro-entreprises et des PME qui constituent 80 % du tissu économique de notre pays.

Albert Yuma a été frappé par la pertinence des interventions, la maturité des débats, l'exercice de transparence le parler vrai, et la rigueur dans les échanges basés sur des réalités tangibles du terrain, qui ont favorisé la convergence des propositions, dans l'unité d'une réflexion plurielle multisectorielle.

Au nombre de recommandations, il s'est penché particulièrement sur la nécessité pour le gouvernement de créer un guichet unique d'informations financières sur les PME et la sous-traitance, permettant ainsi de lutter contre les contrôles intempestifs et éradiquer efficacement les tracasseries administratives.

Cela exige que l'administration publique puisse s'adapter au monde des PME, à travers la formation des agents de l'Etat, et que soit poursuivi le dialogue public-privé sur les PME comme mode résolution contentieux.

Brossant le tableau de la situation économique morose de la RDC, Albert Yuma s'est apesanti sur le sort de nos concitoyens et des abandonnés à leur triste sort, la chute de la monnaie nationale rapport aux devises étrangères, l'effritement du pouvoir d'achat, avant d'exhorter le gouvernement à remplir son obligation de vivre décemment nos concitoyens, non sans déplorer les illusions lesquelles ils sont bercés.

Il a souligné le rôle de la FEC en que partenaire économique et social du gouvernement en plaidant que soit placé à la Primature, le «Cadre permanent de économique», de manière à ce que les recommandations du secteur ne soient pas versées dans le cimetière de bonnes intentions.

Toutefois, en réponse aux fléchettes lancées contre le ministre dans certains milieux politiques et que lui-même a dans son allocution lors de l'ouverture des travaux de la Table-Ronde, Albert Yuma a usé de sa sagesse légendaire pour exhorter le patron l'exécutif à demeurer homme d'Etat, au-dessus de critiques, tout soulignant leur neutralité. «Nous restons indépendants, a-t-il dit substance, sans être des supplétifs de milieux politiques».

Prenant la parole pour son mot de clôture, le Premier ministre Badibanga a non seulement promis de rattacher le CPCE à son cabinet, mais que les recommandations issues des travaux seront prises compte dans l'agenda du gouvernement. Il a apprécié la démarche participative des organisateurs de cette table ronde pour lui, visait aussi à doter le pays d'un climat des simple, incitatif et propice à la promotion et au développement PME.

Samy Badibanga a, à ce sujet, réaffirmé la volonté de gouvernement d'accompagner la FEC, dans la mise en œuvre recommandations lui transmises et qui seront déposées sur la table du chef de l'Etat.

Voici par ailleurs quelques recommandations épinglées dans rapport-synthèse lu par le vice-président national de la FEC, Dieudonné Kasembo, chargé des PME et de femmes entrepreneurs. gouvernement, les participants ont plaidé pour que la RDC soit d'une définition claire et réaliste de la PME, d'une nomenclature taxes, fiscales légales et qui soient éradiquées les taxes ou illégales, la réduction du taux d'imposition actuel pour le à des justes proportions acceptables. Mettre en place une incitative pour la création des PME, et créer un guichet de d'un impôt unique et synthétique.

Au Parlement, il s'agit de doter pays d'une loi d'accès aux financements, de poursuivre les aussi bien légales et réglementaires pouvant accélérer la promotion l'entreprenariat.

Au secteur privé, il a été recommandé sensibilisation des PME à établir et présenter des états réalistes de leurs activités, la création et l'incubation start-ups pour les jeunes et les femmes. A la Banque centrale Congo, il a été recommandé la modernisation de la Centrale des et l'assouplissement des ratios prudentiels.

Comme pour joindre l'utile à l'agréable, un dîner de gala par un orchestre d'interprétation de la place, a été offert autorités et participants dans le somptueux cadre de la Fête Parfaite, sur avenue de la Justice, à Gombe.