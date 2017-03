Congo-Kinshasa: L'AFE.E.CO a tenu sa 3ème édition du REDAF

Au Centre interdiocésain, c'est la dernière ligne droite. Et pourtant, on est encore loin du bout du… Plus »

En conclusion, Henry Ileka, coach en business development a aux femmes quelques principes pour mieux réussir, dont croire en soi, rêver grand tant qu'on vit, faire application de la de semence (qui sème le bien le récolte et vice-versa), éviter mots pourrissants à travers votre langue, faire bon usage de nos sens humains, savoir sentir les opportunités, etc.

Elle a encouragé l'AFE.E.CO à travers sa vision à renforcer capacités des femmes de son association, afin de les rendre compétitives et productives pour mieux contribuer à l'émergence pays et porter haut l'étendard féminin dans le monde des affaires RDC à l'horizon 2030.

Par ailleurs, la présidente d'AFE.E.CO a renchéri que ce forum nécessaire non seulement pour faire voir les obstacles, mais faire valoir le côté positif qu'offre l'entreprenariat, afin d' nombre des femmes à créer des entreprises, et renforcer la chez ces créatrices en devenir.

Betty Mulanga a signalé que l'association a comme cheval de bataille, la promotion du travail de la femme, tandis que son but est de relever le niveau de l'entreprenariat de la femme, afin de la rendre capable de décider et d'apporter le changement dans son milieu.

