Congo-Kinshasa: Ntumba Lwaba lance « Debout Congolais pour Bâtir»

On ne sait même quand le gouvernement se réunit. A l'improviste ! Des ministres agissent, qui parlent individuellement au nom du gouvernement et se contredisent d'ailleurs», a-t-il commenté.

Comme la CENCO a promis, indique-t-il, et même s'est engagée que 27 mars, il y aura la conclusion de tout, nous espérons, nous faire preuve de bonne fois, la population congolaise a suffisamment patienté, et nous espérons que cette fois-ci la sera très ferme, tout doit être conclu le 27 mars, sinon le citoyen que nous lançons, c'est aussi un mouvement d'auto prise charge dans tous le domaines, la population qui a trop souffert, savoir que nous en avons assez.

Et d'ajouter, donc c'est un mouvement qui se veut un mouvement gens qui ne veulent plus subir, des gens qui ne veulent plus couchés, des gens qui se disent nous, nous allons nous mettre et nous allons agir pour avoir un Congo nouveau, et s'il faut même les acteurs politiques, nous les changerons.

Et bien nous disons à tous, ensemble levons-nous bâtissons, cessons de gémir, levons-nous et bâtissons nous en les ressources naturelles, nous avons les ressources humaines », a l'ancien ministre des droits humains.

Même si nous avons l'impression, et c'est la réalité, que nous sommes en plein décomposition sociale, économique, politique, il y'a trop de dires à tout le niveau mais peu d'agir, je dis que nous allons nous mettre debout pour bâtir et rebâtir notre pays », a-t-il déclaré.

